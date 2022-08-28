КПРФ в Кургане заявила о создании новой власти там, где ее нет

Курганские коммунисты планирует создать в сельсоветах новые органы власти (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в селах, в которых в результате муниципальной реформы была ликвидирована местная власть, создадут Советы народных депутатов. Об этом заявил первый секретарь регионального обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов во время прямого эфира 29 августа. Трансляция велась в группе «ПРО Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«В ходе преобразований были ликвидированы поселковые думы. Остались окружные органы власти. Мы не раз говорили, что муниципальная реформа отдаляет население от власти. Принято решение, что на местах будем воссоздавать Советы народных депутатов. У нас есть такой орган на областном уровне. Начинаем работу в селах», — сказал Зырянов. Он уточнил, что подобный совет можно создать в любом населенном пункте.

Реформу по преобразованию районов в округа в Курганской области была запущена в 2019 году. Тогда губернатор Вадим Шумков говорил, что она помогает снизить на местах число неэффективных начальников. Реформа в нескольких муниципалитетах проходила со скандалами. В частности, против преобразования выступали сельсоветы в Притобольном районе, Кетовском и Юргамышском округах.

Ранее URA.RU писало, что окружная Кетовская дума решила ликвидировать Введенский сельсовет, в том числе и пожарный пост. После весенних пожаров жители боятся, что останутся без спасателей и пожарных машин в селах. Руководитель Кетовского района Олег Язовских сообщил, что пожарные посты перейдут в отдел охраны и безопасности округа.