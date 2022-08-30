В тюменской деревне более 10 лет ждали воду. Фото

31 августа 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Прежняя система центрального водоснабжения в деревне Соколовка сломалась более 10 лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В деревне Соколовка Тобольского района запустили центральное водоснабжение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации главы района. По словам местных жителей, раньше в Соколовке была собственная система водоснабжения, но она пришла в негодность более 10 лет назад. «Подрядчики проложили новые трубы уже на двух улицах. Воду в сети пустили, работы продолжаются. Леонид Митрюшкин сегодня выехал на объект и убедился, что давление в водопроводе хорошее, вода чистая. Он объяснил, что жители Соколовки уже могут получать технические условия на подключение в МУП ЖКХ Тобольского района и заводить воду в дома. Директор коммунального предприятия Сергей Безштанько сообщил, что заявление подали уже порядка 50 человек. В деревне проживает 136», — рассказали URA.RU в пресс-службе. На свой странице в соцсети «ВКонтакте» глава Тобольского района Леонид Митрюшкин заявил, что центральный водопровод также укрепит пожаробезопасность Соколовки. «Последний день лета — это дедлайн. Обещал жителям деревни, что 31 августа у них пойдет первая вода. Сделали. Кроме того, что обеспечиваем их чистой водой, мы создаем дополнительные условия для противопожарной защиты. В колодцах установлены пожарные гидранты, куда спасатели беспрепятственно смогут подключить пожарные рукава», — написал Митрюшкин в своей публикации. В деревне Соколовка Тобольского района восстановили водоснабжение Администрация главы Тобольского района

В деревне Соколовка Тобольского района запустили центральное водоснабжение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации главы района. По словам местных жителей, раньше в Соколовке была собственная система водоснабжения, но она пришла в негодность более 10 лет назад. «Подрядчики проложили новые трубы уже на двух улицах. Воду в сети пустили, работы продолжаются. Леонид Митрюшкин сегодня выехал на объект и убедился, что давление в водопроводе хорошее, вода чистая. Он объяснил, что жители Соколовки уже могут получать технические условия на подключение в МУП ЖКХ Тобольского района и заводить воду в дома. Директор коммунального предприятия Сергей Безштанько сообщил, что заявление подали уже порядка 50 человек. В деревне проживает 136», — рассказали URA.RU в пресс-службе. На свой странице в соцсети «ВКонтакте» глава Тобольского района Леонид Митрюшкин заявил, что центральный водопровод также укрепит пожаробезопасность Соколовки. «Последний день лета — это дедлайн. Обещал жителям деревни, что 31 августа у них пойдет первая вода. Сделали. Кроме того, что обеспечиваем их чистой водой, мы создаем дополнительные условия для противопожарной защиты. В колодцах установлены пожарные гидранты, куда спасатели беспрепятственно смогут подключить пожарные рукава», — написал Митрюшкин в своей публикации.