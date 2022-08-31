В Тобольске передали награды семьям погибших на Украине солдат. Фото

01 сентября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Награды передали семьям четырех погибших Тоболяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Церемонию передачи орденов Мужества семьям погибших на Украине солдат провели в Тобольске. О посмертном награждении четырех военнослужащих на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава города Максим Афанасьев. «Сегодня прошла церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества», — рассказал Афанасьев. Он также назвал имена солдат: Филиппов Константин, Тропин Станислав, Васильев Кирилл и Алтыев Руслан. Близким военнослужащих на церемонии передал слова поддержки и соболезнования председатель тобольского совета ветеранов Владимир Габрусь. Глава Тобольска также высказался по этому поводу. Мы всегда гордимся и всегда будем помнить о тех, кто внес свой вклад в дело мира и процветания нашей страны», — написал он у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте». Погибшие участвовали в спецоперации на территории Украины, которую 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее главная цель — освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Тюмени также провели церемонию передачи орденов Мужества семьям погибших солдат.

Церемонию передачи орденов Мужества семьям погибших на Украине солдат провели в Тобольске. О посмертном награждении четырех военнослужащих на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава города Максим Афанасьев. «Сегодня прошла церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества», — рассказал Афанасьев. Он также назвал имена солдат: Филиппов Константин, Тропин Станислав, Васильев Кирилл и Алтыев Руслан. Близким военнослужащих на церемонии передал слова поддержки и соболезнования председатель тобольского совета ветеранов Владимир Габрусь. Глава Тобольска также высказался по этому поводу. Мы всегда гордимся и всегда будем помнить о тех, кто внес свой вклад в дело мира и процветания нашей страны», — написал он у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте». Погибшие участвовали в спецоперации на территории Украины, которую 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее главная цель — освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Тюмени также провели церемонию передачи орденов Мужества семьям погибших солдат.