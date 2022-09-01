МЧС: в Тюменской области ожидаются грозы, дожди и туман

Жителей Тюменской области 2 августа ожидают дожди и грозы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцев 2 сентября ожидают грозы, дожди и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. В южных районах региона потеплеет до +32 градусов.

«Переменная облачность, местами небольшой, в северных районах умеренный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем +22, +27. В южных районах [Тюменской области] местами до +32, в северных районах до +17 градусов», — говорится в сообщении.

По данным сайта тюменского Гидрометцентра, в отдельных районах региона до 8:00 2 сентября будет туман, местами грозы до 20:00. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду. Также в юго-восточных районах Тюменской области ожидается четвертый класс пожарной опасности по шкале Нестерова.