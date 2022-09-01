В Тюмени братья убили родственника и спрятали его тело в лесу

Двое тюменцев убили родственника и спрятали его тело в лесу

После совершения убийства тюменцы спрятали тело родственника в лесу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Двое жителей Тюмени убили своего родственника и спрятали его тело в лесу. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления СК. Там уточнили, что расправа над тюменцем произошла из-за давнего конфликта между мужчинами.

«По версии следствия, 28 августа 2022 года обвиняемые, находясь в квартире дома, расположенного по улице Геологоразведчиков в городе Тюмени, решили совершить убийство 26-летнего родственника, с которым у них был затяжной конфликт. Когда потерпевший вошел в квартиру, двое злоумышленников, вооружившись палкой, избили ею родственника по голове. Когда последний перестал подавать признаки жизни, они оставили убитого в квартире. Под утро следующего дня мужчины избавились от тела», — указано в сообщении СУ СК по Тюменской области.

В Следственном комитете отметили, что мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.