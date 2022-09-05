Боррель: политические силы в ЕС выступают против поставок оружия Киеву

Жозеп Боррель: в Евросоюзе есть силы, выступающие за прекращение поставок оружия Украине
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Евромайдан. Киев, евросоюз
Жозеп Боррель заявил, что некоторые в ЕС против поставок оружия на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некие политические силы Евросоюза выступают за сокращение помощи Украине в российско-украинском конфликте. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сокращение помощи Украине — прим. ред.), но они в меньшинстве», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе. Трансляция мероприятия шла на youtube-канале Guardian News.

Межпарламентская конференция Евросоюза, одним из вопросов которой было оказание помощи Украине, ранее прошла в Праге, пишет «Федеральное агентство новостей». В частности, там Боррель затронул тему отмены и запрета выдачи виз россиянам в рамках антироссийских санкций. Он отметил, что наличие шенгенской визы больше не гарантирует россиянам въезд в Европу, передает Life.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Евросоюз ввел против РФ жесткие экономические санкции — в частности, в восьмом пакете обсуждается запрет выдачи виз гражданам России. Некоторые страны активно помогают Украине финансово и оружием.

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Некие политические силы Евросоюза выступают за сокращение помощи Украине в российско-украинском конфликте. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сокращение помощи Украине — прим. ред.), но они в меньшинстве», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе. Трансляция мероприятия шла на youtube-канале Guardian News. Межпарламентская конференция Евросоюза, одним из вопросов которой было оказание помощи Украине, ранее прошла в Праге, пишет «Федеральное агентство новостей». В частности, там Боррель затронул тему отмены и запрета выдачи виз россиянам в рамках антироссийских санкций. Он отметил, что наличие шенгенской визы больше не гарантирует россиянам въезд в Европу, передает Life. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Евросоюз ввел против РФ жесткие экономические санкции — в частности, в восьмом пакете обсуждается запрет выдачи виз гражданам России. Некоторые страны активно помогают Украине финансово и оружием.
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