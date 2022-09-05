Боррель: наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

05 сентября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Шенгенская виза важна, но она не гарантирует въезд для россиян в Европу, заявил Жозеп Боррель Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Шенгенская виза является для россиян предварительным условием, но не гарантирует въезд в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. «Министры иностранных дел Европы договорились на неформальной встрече в Праге 30—31 августа, что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что российский турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель. 31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, передает RT. Подобная мера сократит число выдаваемых виз и усложнит процесс оформления новых, уточняет MK . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением.

Шенгенская виза является для россиян предварительным условием, но не гарантирует въезд в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. «Министры иностранных дел Европы договорились на неформальной встрече в Праге 30—31 августа, что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что российский турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель. 31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, передает RT. Подобная мера сократит число выдаваемых виз и усложнит процесс оформления новых, уточняет MK. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением.