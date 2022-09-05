Власти ЯНАО рассказали, когда полностью расселят аварийные дома

В ЯНАО полностью расселят аварийные дома в 2023 году

06 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

В 2023 году расселят аварийные дома, признанные таковыми до 2017 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят в ЯНАО в 2023 году. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Согласно установленному федеральным проектом целевому показателю, до конца 2022 года нарастающим итогом в ЯНАО необходимо переселить 9 220 человек. В планах округа увеличить эту цифру до 13 тысяч человек и выйти на общий показатель 180 аварийного жилья. Таким образом, в следующем году в округе полностью расселят аварийное жилье, признанное непригодным до 2017 года и приступят к расселению по новой программе», — говорится в сообщении. По новой программе для домов, признанных аварийными после 2017 года, расселение произойдет до 2025 года. «В настоящее время из аварийных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года, в округе переселены 11 555 человек, что превышает целевой федеральный показатель, установленный для региона, на 2 330 человек», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале создали новую меру поддержки граждан. Жители аварийных домов смогут инвестировать в строительство новой квартиры.

Дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят в ЯНАО в 2023 году. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Согласно установленному федеральным проектом целевому показателю, до конца 2022 года нарастающим итогом в ЯНАО необходимо переселить 9 220 человек. В планах округа увеличить эту цифру до 13 тысяч человек и выйти на общий показатель 180 аварийного жилья. Таким образом, в следующем году в округе полностью расселят аварийное жилье, признанное непригодным до 2017 года и приступят к расселению по новой программе», — говорится в сообщении. По новой программе для домов, признанных аварийными после 2017 года, расселение произойдет до 2025 года. «В настоящее время из аварийных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года, в округе переселены 11 555 человек, что превышает целевой федеральный показатель, установленный для региона, на 2 330 человек», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале создали новую меру поддержки граждан. Жители аварийных домов смогут инвестировать в строительство новой квартиры.