05 сентября 2022
04 сентября 2022

Власти ЯНАО рассказали, когда полностью расселят аварийные дома

В ЯНАО полностью расселят аварийные дома в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом 19 по улице Машиностроителей. Курган, аварийный дом, улица машиностроителей 19
В 2023 году расселят аварийные дома, признанные таковыми до 2017 года Фото:

Дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят в ЯНАО в 2023 году. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Согласно установленному федеральным проектом целевому показателю, до конца 2022 года нарастающим итогом в ЯНАО необходимо переселить 9 220 человек. В планах округа увеличить эту цифру до 13 тысяч человек и выйти на общий показатель 180 аварийного жилья. Таким образом, в следующем году в округе полностью расселят аварийное жилье, признанное непригодным до 2017 года и приступят к расселению по новой программе», — говорится в сообщении.

По новой программе для домов, признанных аварийными после 2017 года, расселение произойдет до 2025 года. «В настоящее время из аварийных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года, в округе переселены 11 555 человек, что превышает целевой федеральный показатель, установленный для региона, на 2 330 человек», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале создали новую меру поддержки граждан. Жители аварийных домов смогут инвестировать в строительство новой квартиры.

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Дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят в ЯНАО в 2023 году. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Согласно установленному федеральным проектом целевому показателю, до конца 2022 года нарастающим итогом в ЯНАО необходимо переселить 9 220 человек. В планах округа увеличить эту цифру до 13 тысяч человек и выйти на общий показатель 180 аварийного жилья. Таким образом, в следующем году в округе полностью расселят аварийное жилье, признанное непригодным до 2017 года и приступят к расселению по новой программе», — говорится в сообщении. По новой программе для домов, признанных аварийными после 2017 года, расселение произойдет до 2025 года. «В настоящее время из аварийных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года, в округе переселены 11 555 человек, что превышает целевой федеральный показатель, установленный для региона, на 2 330 человек», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале создали новую меру поддержки граждан. Жители аварийных домов смогут инвестировать в строительство новой квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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