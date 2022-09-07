Власти ЯНАО сократили подразделение депимущества

Власти ЯНАО сократили подразделение департамента имущества

08 сентября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

В структурах правительства — новая реорганизация Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти ЯНАО ликвидировали госструктуру кадастровой оценки департамента имущества путем присоединения ее к центру инвентаризации. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «В целях повышения эффективности организации управления деятельностью, совершенствования структуры государственных учреждений, подведомственных департаменту имущественный отношений ЯНАО, правительство постановляет реорганизовать государственное бюджетное учреждение „Государственная кадастровая оценка“ и государственное бюджетное учреждение „Окружной центр технической инвентаризации“ путем присоединения последнего к первому», — говорится в сообщении. Данный документ уже вступил в силу. В связи с реорганизацией власти приводят уровень зарплат сотрудников в соответствие с действующим законодательством. В правительстве агентству сообщили, что размер зарплат при этом не изменится. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ликвидировали дирекцию по учету и содержанию казенного имущества. Подавляющее большинство сотрудников дирекции получили места в департаменте имущества округа.

Власти ЯНАО ликвидировали госструктуру кадастровой оценки департамента имущества путем присоединения ее к центру инвентаризации. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «В целях повышения эффективности организации управления деятельностью, совершенствования структуры государственных учреждений, подведомственных департаменту имущественный отношений ЯНАО, правительство постановляет реорганизовать государственное бюджетное учреждение „Государственная кадастровая оценка“ и государственное бюджетное учреждение „Окружной центр технической инвентаризации“ путем присоединения последнего к первому», — говорится в сообщении. Данный документ уже вступил в силу. В связи с реорганизацией власти приводят уровень зарплат сотрудников в соответствие с действующим законодательством. В правительстве агентству сообщили, что размер зарплат при этом не изменится. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ликвидировали дирекцию по учету и содержанию казенного имущества. Подавляющее большинство сотрудников дирекции получили места в департаменте имущества округа.