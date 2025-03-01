Ямальские VIP-персоны посетили Кубок губернатора ХМАО. Инсайд

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Оленеводы ХМАО сразятся за Кубок губернатора
Оленеводы ХМАО сразятся за Кубок губернатора Фото:

В ХМАО стартовал Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Югры. Его открывал сам глава региона Руслан Кухарук, а среди гостей были замечены председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин и его предшественник Сергей Харючи. Об этом URA.RU сообщил источник в политистеблишменте.

«На соревнования заезжали Сергей Ямкин и Сергей Харючи. Дружба регионов», — рассказл инсайдер.

Также он поделился, что на мероприятии присутствует очень много гостей из Тюмени. Все трибуны заполнены — многие желают посмотреть на гонки оленеводов.

В столицу ХМАО приехали 30 оленеводов из Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Все они участвуют в конкурсе профессионального мастерства на Кубок губернатора Югры. Больше всего участников прибыло из Нижневартовского района.

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В ХМАО стартовал Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Югры. Его открывал сам глава региона Руслан Кухарук, а среди гостей были замечены председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин и его предшественник Сергей Харючи. Об этом URA.RU сообщил источник в политистеблишменте. «На соревнования заезжали Сергей Ямкин и Сергей Харючи. Дружба регионов», — рассказл инсайдер. Также он поделился, что на мероприятии присутствует очень много гостей из Тюмени. Все трибуны заполнены — многие желают посмотреть на гонки оленеводов. В столицу ХМАО приехали 30 оленеводов из Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Все они участвуют в конкурсе профессионального мастерства на Кубок губернатора Югры. Больше всего участников прибыло из Нижневартовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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