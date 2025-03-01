В ХМАО стартовал Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Югры. Его открывал сам глава региона Руслан Кухарук, а среди гостей были замечены председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин и его предшественник Сергей Харючи. Об этом URA.RU сообщил источник в политистеблишменте.
«На соревнования заезжали Сергей Ямкин и Сергей Харючи. Дружба регионов», — рассказл инсайдер.
Также он поделился, что на мероприятии присутствует очень много гостей из Тюмени. Все трибуны заполнены — многие желают посмотреть на гонки оленеводов.
В столицу ХМАО приехали 30 оленеводов из Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Все они участвуют в конкурсе профессионального мастерства на Кубок губернатора Югры. Больше всего участников прибыло из Нижневартовского района.
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