В Ноябрьске завоют сирены

В Ноябрьске (ЯНАО) 5 марта на несколько минут включат сирены. О запланированной проверке системы оповещения жителей предупредили в ЕДДС города.
«ЕДДС г. Ноябрьска информирует 05 марта 2025 в период с 10 час. 40 мин. до 10 час. 43 мин. местного времени будет проведена комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения населения с подачей звукового сигнала „Внимание Всем!“ и речевого сообщения. Сохраняйте спокойствие», — рассказали в группе ЕДДС во ВКонтакте.
Также там предупредили о включении сигнала технической проверки на телеканалов первого мультиплекса. Его также проведут 5 марта в 10:40.
Ранее URA.RU сообщало о проверке систем оповещения в Пуровском районе ЯНАО. Там ее провели 13 февраля, а длилась она с 10:00 до 18:00 часов.
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