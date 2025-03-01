01 марта 2025
28 февраля 2025

В Ноябрьске завоют сирены

В Ноябрьске проверят систему оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Включение сирен в Ноябрьске запланировано на 5 марта
Включение сирен в Ноябрьске запланировано на 5 марта Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 5 марта на несколько минут включат сирены. О запланированной проверке системы оповещения жителей предупредили в ЕДДС города. 

«ЕДДС г. Ноябрьска информирует 05 марта 2025 в период с 10 час. 40 мин. до 10 час. 43 мин. местного времени будет проведена комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения населения с подачей звукового сигнала „Внимание Всем!“ и речевого сообщения. Сохраняйте спокойствие», — рассказали в группе ЕДДС во ВКонтакте. 

Также там предупредили о включении сигнала технической проверки на телеканалов первого мультиплекса. Его также проведут 5 марта в 10:40.

Ранее URA.RU сообщало о проверке систем оповещения в Пуровском районе ЯНАО. Там ее провели 13 февраля, а длилась она с 10:00 до 18:00 часов.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 5 марта на несколько минут включат сирены. О запланированной проверке системы оповещения жителей предупредили в ЕДДС города.  «ЕДДС г. Ноябрьска информирует 05 марта 2025 в период с 10 час. 40 мин. до 10 час. 43 мин. местного времени будет проведена комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения населения с подачей звукового сигнала „Внимание Всем!“ и речевого сообщения. Сохраняйте спокойствие», — рассказали в группе ЕДДС во ВКонтакте.  Также там предупредили о включении сигнала технической проверки на телеканалов первого мультиплекса. Его также проведут 5 марта в 10:40. Ранее URA.RU сообщало о проверке систем оповещения в Пуровском районе ЯНАО. Там ее провели 13 февраля, а длилась она с 10:00 до 18:00 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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