В районе ЯНАО завоют сирены

В Приуральском районе ЯНАО 5 марта в 10:40 прозвучат сирены. Об этом сообщили в администрации района.
«5 марта 2025 года с 10 часов 40 минут, на территории Приуральского района будет проводиться проверка систем оповещения населения. Во время этой проверки прозвучат электрические сирены, означающие сигнал „Внимание всем!“, — написали в официальном telegram-канале администрации Приуральского района.
В администрации сообщили, что после того как сирены выключат, жителям Приуральского района необходимо включить радио или телевизор для прослушивания важной информации. Также необходимо оповестить соседей о полученной информации.
Проверка систем оповещения населения в различных районах Ямало-Ненецкого автономного округа проводится регулярно. Ранее, 13 февраля, аналогичные мероприятия прошли в Пуровском районе, где проверка длилась весь день, с 10:00 до 18:00. Такие меры необходимы для обеспечения готовности системы к оперативному информированию граждан в случае чрезвычайных ситуаций.
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