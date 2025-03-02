02 марта 2025
01 марта 2025

В районе ЯНАО завоют сирены

В Приуральском районе 5 марта включат сирены
© Служба новостей «URA.RU»
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Сирены завоют 5 марта в Приуралье
Сирены завоют 5 марта в Приуралье Фото:

В Приуральском районе ЯНАО 5 марта в 10:40 прозвучат сирены. Об этом сообщили в администрации района.

«5 марта 2025 года с 10 часов 40 минут, на территории Приуральского района будет проводиться проверка систем оповещения населения. Во время этой проверки прозвучат электрические сирены, означающие сигнал „Внимание всем!“, — написали в официальном telegram-канале администрации Приуральского района.

В администрации сообщили, что после того как сирены выключат, жителям Приуральского района необходимо включить радио или телевизор для прослушивания важной информации. Также необходимо оповестить соседей о полученной информации.

Проверка систем оповещения населения в различных районах Ямало-Ненецкого автономного округа проводится регулярно. Ранее, 13 февраля, аналогичные мероприятия прошли в Пуровском районе, где проверка длилась весь день, с 10:00 до 18:00. Такие меры необходимы для обеспечения готовности системы к оперативному информированию граждан в случае чрезвычайных ситуаций.

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В Приуральском районе ЯНАО 5 марта в 10:40 прозвучат сирены. Об этом сообщили в администрации района. «5 марта 2025 года с 10 часов 40 минут, на территории Приуральского района будет проводиться проверка систем оповещения населения. Во время этой проверки прозвучат электрические сирены, означающие сигнал „Внимание всем!“, — написали в официальном telegram-канале администрации Приуральского района. В администрации сообщили, что после того как сирены выключат, жителям Приуральского района необходимо включить радио или телевизор для прослушивания важной информации. Также необходимо оповестить соседей о полученной информации. Проверка систем оповещения населения в различных районах Ямало-Ненецкого автономного округа проводится регулярно. Ранее, 13 февраля, аналогичные мероприятия прошли в Пуровском районе, где проверка длилась весь день, с 10:00 до 18:00. Такие меры необходимы для обеспечения готовности системы к оперативному информированию граждан в случае чрезвычайных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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