В Тюменской области ожидается минусовая температура

МЧС: в Тюменской области прогнозируются заморозки до -5 градусов

09 сентября 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Заморозки в Тюменской области ожидаются с 9 по 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области с 9 по 13 сентября ожидаются заморозки до — 5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ от восьмого сентября 2022 года, на территории юга Тюменской области: в период с 9 по 13 сентября 2022 года местами сохранятся заморозки — 0, -5 градусов. В связи с прогнозируемыми заморозками, на всей территории Тюменской области, возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах, и частных подворьях» — говорится в сообщении ведомства. В МЧС также добавили, что в ближайшие дни на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха — +2, +7 градусов. Днем — +10, +15 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в областной столице днем, 9 сентября, прогнозируются ливни, температура составит 12 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до +5 градусов, ожидается небольшой дождь. Дождливая погода в Тюмени сохранится до 12 сентября.

В Тюменской области с 9 по 13 сентября ожидаются заморозки до — 5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ от восьмого сентября 2022 года, на территории юга Тюменской области: в период с 9 по 13 сентября 2022 года местами сохранятся заморозки — 0, -5 градусов. В связи с прогнозируемыми заморозками, на всей территории Тюменской области, возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах, и частных подворьях» — говорится в сообщении ведомства. В МЧС также добавили, что в ближайшие дни на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха — +2, +7 градусов. Днем — +10, +15 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в областной столице днем, 9 сентября, прогнозируются ливни, температура составит 12 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до +5 градусов, ожидается небольшой дождь. Дождливая погода в Тюмени сохранится до 12 сентября.