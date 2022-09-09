09 сентября 2022
08 сентября 2022

В Новом Уренгое водитель сбил мальчика и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Данилов и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, мвц екатеринбург экспо, электросамокат
В Новом Уренгое автомобиль сбил 8-летнего мальчика на электросамокате Фото:

В микрорайоне Советский в Новом Уренгое автомобиль сбил 8-летнего мальчика на самокате. Водитель скрылся с места происшествия, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«В Новом Уренгое около полудня автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на электросамокате», — сообщается в Telegram. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, ребенку оказана медицинская помощь.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой уточнить подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о наезде на ребенка в поселке Тазовский. Несовершеннолетний перебегал дорогу вблизи пешеходного перехода.

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В микрорайоне Советский в Новом Уренгое автомобиль сбил 8-летнего мальчика на самокате. Водитель скрылся с места происшествия, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа». «В Новом Уренгое около полудня автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на электросамокате», — сообщается в Telegram. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, ребенку оказана медицинская помощь. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой уточнить подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о наезде на ребенка в поселке Тазовский. Несовершеннолетний перебегал дорогу вблизи пешеходного перехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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