В Новом Уренгое водитель сбил мальчика и скрылся

В микрорайоне Советский в Новом Уренгое автомобиль сбил 8-летнего мальчика на самокате. Водитель скрылся с места происшествия, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».
«В Новом Уренгое около полудня автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на электросамокате», — сообщается в Telegram. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, ребенку оказана медицинская помощь.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой уточнить подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало о наезде на ребенка в поселке Тазовский. Несовершеннолетний перебегал дорогу вблизи пешеходного перехода.
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