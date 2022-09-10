10 сентября 2022
09 сентября 2022

В ХМАО кандидат в депутаты, который ждет суда за кражу, проиграл выборы

В Мегионе кандидат в депутаты, который ждет суда за кражу, проиграл выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в депутаты думы Мегиона Евгений Кичук проиграл выборы Фото:

Кандидат в депутаты думы Мегиона от ЛДПР Евгений Кичук, который является фигурантом уголовного дела за кражу, проиграл выборы члену «Единой России» Денису Прымхе. Об этом URA.RU сообщил источник, следящий за подсчетом голосов в территориальной избирательной комиссии города.

«На одномандатном избирательном округе №2 подсчет голосов уже завершен. Победу одержал член „Единой России“ Денис Прымха, за него проголосовали 198 избирателей. У Кичука — 43 голоса. У Натальи Донцовой от КПРФ — 26 голосов, у Александра Антончика из „Новых людей“ — 21 голос», — сообщил инсайдер.

На сайте избиркома ХМАО пока нет информации о результатах голосования на довыборах в Мегионе. Официальные результаты будут объявлены 12 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело о краже, фигурантом которого является Кичук, передано для рассмотрения в Мегионский городской суд. Но поскольку ему не вынесен обвинительный приговор, то представитель ЛДПР имел право участвовать в выборах.

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Кандидат в депутаты думы Мегиона от ЛДПР Евгений Кичук, который является фигурантом уголовного дела за кражу, проиграл выборы члену «Единой России» Денису Прымхе. Об этом URA.RU сообщил источник, следящий за подсчетом голосов в территориальной избирательной комиссии города. «На одномандатном избирательном округе №2 подсчет голосов уже завершен. Победу одержал член „Единой России“ Денис Прымха, за него проголосовали 198 избирателей. У Кичука — 43 голоса. У Натальи Донцовой от КПРФ — 26 голосов, у Александра Антончика из „Новых людей“ — 21 голос», — сообщил инсайдер. На сайте избиркома ХМАО пока нет информации о результатах голосования на довыборах в Мегионе. Официальные результаты будут объявлены 12 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело о краже, фигурантом которого является Кичук, передано для рассмотрения в Мегионский городской суд. Но поскольку ему не вынесен обвинительный приговор, то представитель ЛДПР имел право участвовать в выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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