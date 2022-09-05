В ХМАО на выборы заявился кандидат, которого будут судить за кражу

Кандидат в депутаты думы Мегиона оказался фигурантом уголовного дела о краже

06 сентября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Кандидат в депутаты думы Мегиона Евгений Кичук является фигурантом уголовного дела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Кандидат в депутаты думы Мегиона Евгений Кичук пошел на довыборы, являясь фигурантом уголовного дела о краже. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Кичук является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК РФ — „Кража“. Обвинительное заключение по нему давно готово и само дело передано на рассмотрение в городской суд. С учетом состава и тяжести совершенного, Кичук, вероятно, получит обвинительный приговор. И даже если выиграет выборы, то должен будет сдать депутатский мандат. Поэтому смысл его участия в избирательной кампании, вообще, непонятен», — недоумевает инсайдер. Сам Кичук в разговоре с URA.RU заявил, что все обвинения в его адрес — это черный пиар и никакого уголовного дела нет. Однако на сайте мегионского городского суда указано, что 17 августа оно поступило на рассмотрение, а Кичуку предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ — «Кража», часть 3, пункт г. В избиркоме ХМАО URA.RU рассказали, что кандидатам могут отказать в регистрации для участия в выборах лишь при наличии судимости. «Статус подозреваемого или обвиняемого в уголовное деле не является основанием для отказа в регистрации кандидата», — объяснили в избиркоме ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе на оппозиционных кандидатов в депутаты поселка Белый Яр оказывается давление. Работникам бюджетной сферы рекомендуют снять свои кандидатуры с участия в выборах.

Кандидат в депутаты думы Мегиона Евгений Кичук пошел на довыборы, являясь фигурантом уголовного дела о краже. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Кичук является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК РФ — „Кража“. Обвинительное заключение по нему давно готово и само дело передано на рассмотрение в городской суд. С учетом состава и тяжести совершенного, Кичук, вероятно, получит обвинительный приговор. И даже если выиграет выборы, то должен будет сдать депутатский мандат. Поэтому смысл его участия в избирательной кампании, вообще, непонятен», — недоумевает инсайдер. Сам Кичук в разговоре с URA.RU заявил, что все обвинения в его адрес — это черный пиар и никакого уголовного дела нет. Однако на сайте мегионского городского суда указано, что 17 августа оно поступило на рассмотрение, а Кичуку предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ — «Кража», часть 3, пункт г. В избиркоме ХМАО URA.RU рассказали, что кандидатам могут отказать в регистрации для участия в выборах лишь при наличии судимости. «Статус подозреваемого или обвиняемого в уголовное деле не является основанием для отказа в регистрации кандидата», — объяснили в избиркоме ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе на оппозиционных кандидатов в депутаты поселка Белый Яр оказывается давление. Работникам бюджетной сферы рекомендуют снять свои кандидатуры с участия в выборах.