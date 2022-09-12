Под Тюменью поймали физрука из Саратова, который вез из Перми наркотики на 100 миллионов

12 сентября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Мужчина был задержан тюменскими силовиками Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тюменские силовики задержали жителя Саратовской области, который вез из Перми в Новосибирск партию наркотиков стоимостью более 100 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что у себя дома мужчина работал преподавателем физической культуры. «В начале мая 2022 года на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск у поселка Богандинский наряд ГИБДД остановил автомашину „Хайвел“ для проверки документов у водителя. В присутствии понятых стражи порядка нашли в багажнике черный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 30 вакуумных упаковок с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. По заключению экспертизы, порошок оказался синтетическим наркотиком общей массой около 15 килограммов и стоимостью на черном рынке, превышающей 100 млн рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы. В ходе следствия мужчина рассказал, что с августа 2021 года зарабатывает тем, что устраивает крупно-оптовые тайники с наркотиками в Новосибирской области. В момент задержания тюменскими силовиками он раз вез очередную партию из Перми в Новосибирск. Подсудимый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.5. ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Решением суда он был арестован до 30 декабря 2022 года.

Тюменские силовики задержали жителя Саратовской области, который вез из Перми в Новосибирск партию наркотиков стоимостью более 100 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что у себя дома мужчина работал преподавателем физической культуры. «В начале мая 2022 года на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск у поселка Богандинский наряд ГИБДД остановил автомашину „Хайвел“ для проверки документов у водителя. В присутствии понятых стражи порядка нашли в багажнике черный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 30 вакуумных упаковок с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. По заключению экспертизы, порошок оказался синтетическим наркотиком общей массой около 15 килограммов и стоимостью на черном рынке, превышающей 100 млн рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы. В ходе следствия мужчина рассказал, что с августа 2021 года зарабатывает тем, что устраивает крупно-оптовые тайники с наркотиками в Новосибирской области. В момент задержания тюменскими силовиками он раз вез очередную партию из Перми в Новосибирск. Подсудимый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.5. ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Решением суда он был арестован до 30 декабря 2022 года.