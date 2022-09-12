Под Тюменью поймали физрука из Саратова, который вез из Перми наркотики на 100 миллионов

Тюменские силовики задержали жителя Саратовской области, который вез из Перми в Новосибирск партию наркотиков стоимостью более 100 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что у себя дома мужчина работал преподавателем физической культуры.
«В начале мая 2022 года на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск у поселка Богандинский наряд ГИБДД остановил автомашину „Хайвел“ для проверки документов у водителя. В присутствии понятых стражи порядка нашли в багажнике черный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 30 вакуумных упаковок с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. По заключению экспертизы, порошок оказался синтетическим наркотиком общей массой около 15 килограммов и стоимостью на черном рынке, превышающей 100 млн рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.
В ходе следствия мужчина рассказал, что с августа 2021 года зарабатывает тем, что устраивает крупно-оптовые тайники с наркотиками в Новосибирской области. В момент задержания тюменскими силовиками он раз вез очередную партию из Перми в Новосибирск. Подсудимый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.5. ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Решением суда он был арестован до 30 декабря 2022 года.
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