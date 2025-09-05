Самолет рухнул в Подмосковье, погиб пилот: что случилось

В Московской области, недалеко от деревни Ильясово Луховицкого городского округа, разбился частный легкомоторный самолет. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
Обстоятельства происшествия
Катастрофа произошла вблизи аэродрома, расположенного рядом с деревней Ильясово. По информации, поступившей от представителей экстренных служб, самолет принадлежал частному лицу и выполнял частный полет. На борту воздушного судна находился только пилот, который погиб в результате крушения. Погибшему было 60 лет.
Тип воздушного судна
По данным telegram-канала Shot, речь идет о легкомоторном самолете марки «Авиатика». Этот тип воздушного судна широко используется для учебных, любительских и сельскохозяйственных полетов. Как уточняют источники, самолет полностью разрушился при ударе о землю, но возгорания не произошло. Конструкция планера включает в себя фюзеляж, бипланную коробку и элементы оперения. Самолет оснащен трехопорным шасси. Управление осуществляется с помощью механической, обратимой системы.
Причины катастрофы: первые версии
В экстренных службах сообщили, что, предварительно, причиной крушения стала ошибка пилотирования. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, чтобы установить точные обстоятельства и все факторы, приведшие к трагедии.
Реакция экстренных служб
На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура оперативно организовала проверку по факту крушения. На месте работают следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления. В Следственном комитете РФ сообщили, что проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты осматривают место крушения. Прокуратура Московской области организовала собственную проверку. Помимо этого возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человек.
