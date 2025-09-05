У свердловчан массово перестал работать Telegram

Жители Свердловской области жалуются на сбой в работе Telegram. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.
По словам пользователей, у них не открывается приложение, а также не загружаются сообщения и медиафайлы. Проблемы фиксируются в мобильной версии мессенджера. Сбой наблюдается также в республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской, Рязанской и Ленинградской областях. Сбои продолжаются с вечера 5 сентября.
Ранее жители Свердловской области уже сталкивались с массовыми сбоями в работе мессенджеров — в августе 2025 года не работал WhatsApp*, также фиксировались перебои с интернетом и оплатой по картам. Подобные неполадки периодически затрагивают и Telegram. Подробнее об ограничениях в работе интернета в регионе — в сюжете URA.RU
