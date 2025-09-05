Россию и Украину ждет вечный спор о границе

Россия и Украина никогда не смогут до конца урегулировать разногласия. Но это вовсе не значит, что солдаты продолжат стрелять друг в друга, заявил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. В интервью URA.RU политолог объяснил, что значат слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев, какую цель на самом деле преследует его американский коллега Дональд Трамп, и о какой почти безвыходной проблеме им всем сигналит президент России Владимир Путин.
— Макрон заявил 4 сентября, что 26 стран готовы разместить своих военных на территории Украины после окончания конфликта. На следующий день Путин сказал, что смысла в иностранном контингенте после заключения мира нет, а если войска появятся сейчас, то станут военной целью. Что значат все эти обсуждения?
— Даже сама «коалиции желающих» говорит, что любые действия по размещению войск возможны только после заключения соглашения. Если будет заключено соглашение, в нем точно будет записано, что никаких натовских войск на Украине не будет. Это очевидно, потому что это была стартовая позиция, с которой Россия начала переговоры.
Европейцы обсуждают отправку войск, какие конкретно части или виды будут использоваться, чтобы не показывать своему избирателю полный провал внешней политики. Они открыто говорят, что делают это предложение на будущее американцам, после того, как те помогут заключить мир русским и украинцам.
Есть одно более или менее серьезное предложение, которое стоит обсуждать — недавно проскочившая идея о том, что на Украине может возникнуть частная военная компания из США, которая будет охранять американскую собственность, возникшую в результате сделки по редкоземельным металлам. Украинцам это никто не доверит.
Это единственные войска, которые могут появиться на Украине. Даже сам Трамп говорил, что это могут быть исключительно частные военные компании, но ни в коем случае не регулярные войска США.
Все остальное — это только разговоры. Не стоит этому придавать значение.
— К европейцам и Зеленскому в Париже по телефону подключался Трамп. После разговора он разместил фотографию с Путиным с Аляски. Стоит ли обращать на это внимание? Есть ли в этом какой-то знак?
— Лучше не искать в этом знаки, а опираться на конкретные факты. Трамп до этого собирал у себя в Белом доме ведущих европейских лидеров. Встреча закончилась очень простым результатом: он заставил их купить американское оружие на 100 млрд долларов, чтобы те потом отдали его Украине. Так работает Трамп.
Бессмысленно к нему подходить, как, например, к Борису Джонсону или Ангеле Меркель. Трамп — это человек про деньги. Для него самая главная тема, что Украина — это неудачная инвестиция Байдена, он будет это исправлять.
Трамп совсем не миротворец, он вообще не про мир. Он много раз говорил, что ему важно вернуть американские деньги, чтобы за американское оружие кто-то заплатил.
— Путин заявил, что «договориться с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам». Есть масса юридико-технических трудностей. Требуется референдум на Украине по территориям, но для этого нужно отменить военное положение, а там сразу нужны президентские выборы, но и здесь есть свои загвоздки. Почему Путин поднимает этот вопрос?
— Для Путина важно, чтобы все было юридически корректно. Зеленского это не волнует, как и Трампа. Хотя все они в это рано или поздно упрутся. Просто Путин, в силу того, что он не только разведчик, но еще и юрист, озаботился этим раньше всех. Он человек с юридическим типом мышления, это видно и по тому, как он серьезно отнесся к юридическим элементам, когда шел на свой третий срок.
— Как вообще выходить из этой ситуации, когда восстановить легитимность властей в Киеве и зафиксировать результаты переговоров крайне сложно?
— Такие конфликты никогда не имеют политического разрешения, но это не значит, что там всегда будут убивать людей.
Есть конфликт между Испанией и Англией за Гибралтар, в котором много столетий никто не убивает друг друга, но они никогда не договорятся, кому принадлежит эта территория. Турки спорят с киприотами из-за Северного Кипра, но вот уже 50 лет там никто не воюет. Есть конфликт, о котором упоминал Зеленский, между Северной и Южной Кореей, и он никогда не будет решен политически, но там, к счастью, никто никого не убивает.
Магистральный путь достижения мира — это создание бесшовной гуманитарной среды при отсутствии политического решения. Все остальное — фантазии дипломатов.
— Несмотря на это Путин опять позвал Зеленского на переговоры в Москву. Президент назвал это лучшим местом для такой встречи и заверил в обеспечении безопасности. Что это за ход с нашей стороны?
— Это тактический ход на усиление наших переговорных позиций. Мы заставляем Зеленского отказаться от предложения.
— Трамп очень хочет встречи между Путиным и Зеленским. Видя открытость России, может ли он надавить на Зеленского, чтобы тот приехал в Москву? У Трампа, кстати, тоже есть приглашение, может и он присоединится…
— Трамп не будет этого делать. Трамп заинтересован в Путине как партнере по Ирану, по редкоземельным металлам, но он совсем не друг. Он не будет давить на Зеленского и усиливать позицию Путина, ему это просто невыгодно.
Трамп, в отличие от Байдена, — рациональный человек. Он не будет дружить с Путиным, но и делать его врагом тоже не станет.
— Путин назвал желание вступить в ЕС законным выбором Украины. Можно ли расценивать это как некий жест доброй воли с нашей стороны?
— Путин всегда говорил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз. Мы выступали против членства в НАТО.
Украине в 2014 году и даже раньше говорили: хотите — вступайте, но потеряете все преференции от торговли с нами.
— Но ЕС за 10 лет сильно изменился, строит планы по наращиванию ВПК, подготовке войск…
— В ЕС нет ни собственных войск, ни инфраструктуры. ЕС не является военным блоком. Все разговоры о создании европейской армии примерно из той же категории, что и об отправке их войск на Украину.
Грузины резко свернули с европейского вектора, Армения ни в коем случае не торопится в ЕС, даже Молдавия делится пополам. Все дело в том, что местный бизнес этих стран потеряет все после объединения с ЕС. В этих странах достаточно влиятельный бизнес, он может не только политиков переизбрать, но и про 90-е им напомнить, как тогда разбирались.
Главный конфликт — между местными политиками и бизнесом. Одни хотят в ЕС, а другие не желают терять миллиарды. Поэтому никто не выступает против намерений Киева, если он хочет все потерять.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.