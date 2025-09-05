Вызовы из-за алкоголя резко выросли в Перми: скорая отчиталась о работе

В Перми за август заметно увеличилось число вызовов к местным жителям в состоянии алкогольного опьянения. Такими данными поделилась Пермская станция скорой медицинской помощи.
«В августе выросло количество вызовов в Перми, связанных с алкогольным опьянением, до 1,6 тысячи случаев. Рост по сравнению с июлем — почти 14%», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Среди пьяных пациентов мужчин оказалось почти вдвое больше, чем женщин — 1056 против 596.
Также зафиксировано увеличение обращений по поводу коронавирусной инфекции: в августе врачи скорой выезжали к заболевшим COVID-19 в 251 случае против 122 в июле. Число вызовов к больным с пневмонией изменилось незначительно: 556 случаев в августе против 505 месяцем ранее. Количество пострадавших и погибших в ДТП также оставалось стабильным — 247 раненых и семь погибших при 223 и шести — месяцем ранее.
Пермская станция обслуживает жителей Перми, Пермского, Краснокамского, Ильинского и Добрянского округов. В службе отмечают, что рост вызовов влияет на среднее время ожидания экстренной бригады: в августе оно увеличилось с 14,07 до 14,41 минуты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!