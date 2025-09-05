Пьяный пермяк изнасиловал девочку в Вологде

В Вологде 41-летний уроженец Пермского края изнасиловал несовершеннолетнюю. Мужчина ранее несколько раз был судим, передает пресс-служба судов Вологодской области.
«По данным следствия, преступление произошло 24 августа. Подозреваемый, проживающий в Вологде, совершил половой акт с несовершеннолетней. При этом он угрожал школьнице», — написано в telegram-канале ведомства.
Злоумышленника задержали 2 сентября, правоохранители возбудили уголовное дело. Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
С учетом тяжести преступления, особенностей личности, состояния здоровья, имущественного и семейного положения предполагаемого насильника было решено, что мужчина может скрыться. В итоге его арестовали до 1 ноября.
