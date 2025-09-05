05 сентября 2025

Пьяный пермяк изнасиловал девочку в Вологде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленника арестовали
Злоумышленника арестовали Фото:

В Вологде 41-летний уроженец Пермского края изнасиловал несовершеннолетнюю. Мужчина ранее несколько раз был судим, передает пресс-служба судов Вологодской области.

«По данным следствия, преступление произошло 24 августа. Подозреваемый, проживающий в Вологде, совершил половой акт с несовершеннолетней. При этом он угрожал школьнице», — написано в telegram-канале ведомства. 

Злоумышленника задержали 2 сентября, правоохранители возбудили уголовное дело. Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

С учетом тяжести преступления, особенностей личности, состояния здоровья, имущественного и семейного положения предполагаемого насильника было решено, что мужчина может скрыться. В итоге его арестовали до 1 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Вологде 41-летний уроженец Пермского края изнасиловал несовершеннолетнюю. Мужчина ранее несколько раз был судим, передает пресс-служба судов Вологодской области. «По данным следствия, преступление произошло 24 августа. Подозреваемый, проживающий в Вологде, совершил половой акт с несовершеннолетней. При этом он угрожал школьнице», — написано в telegram-канале ведомства.  Злоумышленника задержали 2 сентября, правоохранители возбудили уголовное дело. Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. С учетом тяжести преступления, особенностей личности, состояния здоровья, имущественного и семейного положения предполагаемого насильника было решено, что мужчина может скрыться. В итоге его арестовали до 1 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...