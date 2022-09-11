11 сентября 2022
10 сентября 2022

В ХМАО переизбран мэр, судимый за отмывание денег

В Нефтеюганском районе переизбран мэр, судимый за отмывание денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, электорат, выборы, голосование, избиратели, день голосования, кабинка для голосования
Жители поселка Каркатеевы в четвертый раз поддерживают Альберта Архипова на посту мэра Фото:

Глава поселка Каркатеевы (Нефтеюганский район) Альберт Архипов, судимый за отмывание денег, переизбрался на своем посту. Об этом свидетельствуют данные на сайте избирательной комиссии ХМАО.

«Архипов Альберт Вячеславович — 465 голосов, 90,82%», — указано на сайте избиркома ХМАО. Его соперники — Юрий Чумаченко и Олег Родионов набрали 13 и 10 голосов соответственно. Архипов был судим по двум статьям УК РФ — «мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Но на сайте избиркома ХМАО указано, что судимость уже погашена. Для Архипова это уже четвертый срок в качестве главы поселка Каркатеевы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе кандидатом в депутаты городской думы являлся фигурант уголовного дела за кражу Евгений Кичук. Но он в итоге проиграл выборы.

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Глава поселка Каркатеевы (Нефтеюганский район) Альберт Архипов, судимый за отмывание денег, переизбрался на своем посту. Об этом свидетельствуют данные на сайте избирательной комиссии ХМАО. «Архипов Альберт Вячеславович — 465 голосов, 90,82%», — указано на сайте избиркома ХМАО. Его соперники — Юрий Чумаченко и Олег Родионов набрали 13 и 10 голосов соответственно. Архипов был судим по двум статьям УК РФ — «мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Но на сайте избиркома ХМАО указано, что судимость уже погашена. Для Архипова это уже четвертый срок в качестве главы поселка Каркатеевы. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе кандидатом в депутаты городской думы являлся фигурант уголовного дела за кражу Евгений Кичук. Но он в итоге проиграл выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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