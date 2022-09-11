В ХМАО переизбран мэр, судимый за отмывание денег

В Нефтеюганском районе переизбран мэр, судимый за отмывание денег

12 сентября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Жители поселка Каркатеевы в четвертый раз поддерживают Альберта Архипова на посту мэра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава поселка Каркатеевы (Нефтеюганский район) Альберт Архипов, судимый за отмывание денег, переизбрался на своем посту. Об этом свидетельствуют данные на сайте избирательной комиссии ХМАО. «Архипов Альберт Вячеславович — 465 голосов, 90,82%», — указано на сайте избиркома ХМАО. Его соперники — Юрий Чумаченко и Олег Родионов набрали 13 и 10 голосов соответственно. Архипов был судим по двум статьям УК РФ — «мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Но на сайте избиркома ХМАО указано, что судимость уже погашена. Для Архипова это уже четвертый срок в качестве главы поселка Каркатеевы. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе кандидатом в депутаты городской думы являлся фигурант уголовного дела за кражу Евгений Кичук. Но он в итоге проиграл выборы.

Глава поселка Каркатеевы (Нефтеюганский район) Альберт Архипов, судимый за отмывание денег, переизбрался на своем посту. Об этом свидетельствуют данные на сайте избирательной комиссии ХМАО. «Архипов Альберт Вячеславович — 465 голосов, 90,82%», — указано на сайте избиркома ХМАО. Его соперники — Юрий Чумаченко и Олег Родионов набрали 13 и 10 голосов соответственно. Архипов был судим по двум статьям УК РФ — «мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Но на сайте избиркома ХМАО указано, что судимость уже погашена. Для Архипова это уже четвертый срок в качестве главы поселка Каркатеевы. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе кандидатом в депутаты городской думы являлся фигурант уголовного дела за кражу Евгений Кичук. Но он в итоге проиграл выборы.