Глава ДНР: ВСУ пытались выдвинуться к аэропорту Донецка, но были уничтожены

Пушилин: ВСУ, выдвинувшиеся к Донецкому аэропорту, были уничтожены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные, выдвинувшиеся к Донецкому аэропорту, были уничтожены. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Противник пытался, наверное, исходя из пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная „Спарта“, все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно. Противник практически в полном составе, вся группа, полностью уничтожен», — доложил Пушилин в видеообращении в telegram-канале.
Ранее глава ДНР отмечал, активизацию ВСУ на Угледарском направлении. Спецоперация на Украине проводит ся с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными ее целями являются защита территорий и жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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