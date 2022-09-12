12 сентября 2022

Глава ДНР: ВСУ пытались выдвинуться к аэропорту Донецка, но были уничтожены

Пушилин заявил об уничтожении группы украинских боевиков, выдвинувшихся к донецкому аэропорту
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Пушилин: ВСУ, выдвинувшиеся к Донецкому аэропорту, были уничтожены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, выдвинувшиеся к Донецкому аэропорту, были уничтожены. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Противник пытался, наверное, исходя из пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная „Спарта“, все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно. Противник практически в полном составе, вся группа, полностью уничтожен», — доложил Пушилин в видеообращении в telegram-канале.

Ранее глава ДНР отмечал, активизацию ВСУ на Угледарском направлении. Спецоперация на Украине проводит ся с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными ее целями являются защита территорий и жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Украинские военные, выдвинувшиеся к Донецкому аэропорту, были уничтожены. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Противник пытался, наверное, исходя из пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная „Спарта“, все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно. Противник практически в полном составе, вся группа, полностью уничтожен», — доложил Пушилин в видеообращении в telegram-канале. Ранее глава ДНР отмечал, активизацию ВСУ на Угледарском направлении. Спецоперация на Украине проводит ся с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными ее целями являются защита территорий и жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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