Зрители в «Крокусе» рассказали, как попали в ловушку в зале после атаки террористов

Не менее 70 человек погибли в «Крокус сити холле» из-за едкого дыма после пожара, который устроили террористы. Такая информация следует из материалов уголовного дела, озвученные на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.
«Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание. Они не могли самостоятельно выйти из зала и сгорели заживо», — приводятся в суде слова одного из потерпевших. Его цитирует ТАСС. По данным проведенной экспертизы, примерно 70 из 149 жертв погибли в результате ожогов или удушья, поскольку на их телах не выявлено следов ранений.
При этом около 1,7 тысячи из почти двух тысяч находившихся в здании не обратились за медпомощью. Суд продолжит опрос потерпевших, некоторые свидетели отказались участвовать в процессе.
В ходе суда по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» стали известны истории выживших. Некоторые спаслись, случайно выйдя из зала за минуты до нападения. Одна из женщин рассказала о подвиге своего мужа: он погиб, закрыв ее собой от пуль.
