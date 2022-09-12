Атаковавший пермский вуз Тимур Бекмансуров сделал заявление в суде

Тимур Бекмансуров, расстрелявший людей в вузе Перми, отказывается оплачивать адвоката

13 сентября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров просит не взыскивать с него расходы на адвоката, ссылаясь на инвалидность Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимур Бекмансуров, обвиняемый по уголовному делу о стрельбе в Пермском госуниверситете (ПНИПУ), не хочет возмещать расходы на своего адвоката. Об этом он заявил в Пермском краевом суде, передает корреспондент URA.RU с заседания. В ходе процесса судья Сергей Коробейников огласил ходатайство адвоката Виктора Панькова, который попросил оплатить его услуги. «Труд адвоката оплачивается из средств федерального бюджета, которые относятся к процессуальным издержкам. Впоследствии эти издержки могут быть взысканы с подсудимого. Подсудимый, вам это понятно?» — обратился судья к Бекмансурову. В ответ тот заявил, что является инвалидом II группы, и попросил суд освободить его от указанных издержек. Ранее у Бекмансурова сменился адвокат, сам он отказывался от услуг защитника в суде. Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений, половина из которых относятся к категории особо тяжких. По версии следствия, 20 сентября 2021 года, вооружившись охотничьим ружьем, он открыл стрельбу по людям на территории ПГНИУ. В результате нападения погибли шесть человек, свыше 70 получили различные ранения и травмы.

Тимур Бекмансуров, обвиняемый по уголовному делу о стрельбе в Пермском госуниверситете (ПНИПУ), не хочет возмещать расходы на своего адвоката. Об этом он заявил в Пермском краевом суде, передает корреспондент URA.RU с заседания. В ходе процесса судья Сергей Коробейников огласил ходатайство адвоката Виктора Панькова, который попросил оплатить его услуги. «Труд адвоката оплачивается из средств федерального бюджета, которые относятся к процессуальным издержкам. Впоследствии эти издержки могут быть взысканы с подсудимого. Подсудимый, вам это понятно?» — обратился судья к Бекмансурову. В ответ тот заявил, что является инвалидом II группы, и попросил суд освободить его от указанных издержек. Ранее у Бекмансурова сменился адвокат, сам он отказывался от услуг защитника в суде. Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений, половина из которых относятся к категории особо тяжких. По версии следствия, 20 сентября 2021 года, вооружившись охотничьим ружьем, он открыл стрельбу по людям на территории ПГНИУ. В результате нападения погибли шесть человек, свыше 70 получили различные ранения и травмы.