12 сентября 2022

Атаковавший пермский вуз Тимур Бекмансуров сделал заявление в суде

Тимур Бекмансуров, расстрелявший людей в вузе Перми, отказывается оплачивать адвоката
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров просит не взыскивать с него расходы на адвоката, ссылаясь на инвалидность Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, обвиняемый по уголовному делу о стрельбе в Пермском госуниверситете (ПНИПУ), не хочет возмещать расходы на своего адвоката. Об этом он заявил в Пермском краевом суде, передает корреспондент URA.RU с заседания. В ходе процесса судья Сергей Коробейников огласил ходатайство адвоката Виктора Панькова, который попросил оплатить его услуги.

«Труд адвоката оплачивается из средств федерального бюджета, которые относятся к процессуальным издержкам. Впоследствии эти издержки могут быть взысканы с подсудимого. Подсудимый, вам это понятно?» — обратился судья к Бекмансурову. В ответ тот заявил, что является инвалидом II группы, и попросил суд освободить его от указанных издержек.

Ранее у Бекмансурова сменился адвокат, сам он отказывался от услуг защитника в суде. Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений, половина из которых относятся к категории особо тяжких. По версии следствия, 20 сентября 2021 года, вооружившись охотничьим ружьем, он открыл стрельбу по людям на территории ПГНИУ. В результате нападения погибли шесть человек, свыше 70 получили различные ранения и травмы.

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Тимур Бекмансуров, обвиняемый по уголовному делу о стрельбе в Пермском госуниверситете (ПНИПУ), не хочет возмещать расходы на своего адвоката. Об этом он заявил в Пермском краевом суде, передает корреспондент URA.RU с заседания. В ходе процесса судья Сергей Коробейников огласил ходатайство адвоката Виктора Панькова, который попросил оплатить его услуги. «Труд адвоката оплачивается из средств федерального бюджета, которые относятся к процессуальным издержкам. Впоследствии эти издержки могут быть взысканы с подсудимого. Подсудимый, вам это понятно?» — обратился судья к Бекмансурову. В ответ тот заявил, что является инвалидом II группы, и попросил суд освободить его от указанных издержек. Ранее у Бекмансурова сменился адвокат, сам он отказывался от услуг защитника в суде. Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений, половина из которых относятся к категории особо тяжких. По версии следствия, 20 сентября 2021 года, вооружившись охотничьим ружьем, он открыл стрельбу по людям на территории ПГНИУ. В результате нападения погибли шесть человек, свыше 70 получили различные ранения и травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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