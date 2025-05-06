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новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В Пермском крае в канун празднования 80-летия Победы зажгли Вечные огни в Александровске и Карагае. Частицу пламени доставили из Москвы. Таким образом регион присоединился ко всероссийской акции, пояснил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Пермский край присоединился к акции „Храним огонь Победы“. Вечные огни зажглись на мемориалах в Карагае и Александровске. Частица пламени доставлена с Могилы Неизвестного солдата в Москве», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Акция соединила 54 российских региона. На новых и отремонтированных комплексах зажглись порядка 80 огней.
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