06 мая 2025

Пермский край присоединился к акции «Храним огонь Победы». Фото

От Могилы Неизвестного солдата зажгли Вечные огни в Александровске и Карагае
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Проект реализовали при поддержке ПАО «Газпром» (архивное фото) Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Пермском крае в канун празднования 80-летия Победы зажгли Вечные огни в Александровске и Карагае. Частицу пламени доставили из Москвы. Таким образом регион присоединился ко всероссийской акции, пояснил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Пермский край присоединился к акции „Храним огонь Победы“. Вечные огни зажглись на мемориалах в Карагае и Александровске. Частица пламени доставлена с Могилы Неизвестного солдата в Москве», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Акция соединила 54 российских региона. На новых и отремонтированных комплексах зажглись порядка 80 огней.

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В Пермском крае в канун празднования 80-летия Победы зажгли Вечные огни в Александровске и Карагае. Частицу пламени доставили из Москвы. Таким образом регион присоединился ко всероссийской акции, пояснил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Пермский край присоединился к акции „Храним огонь Победы“. Вечные огни зажглись на мемориалах в Карагае и Александровске. Частица пламени доставлена с Могилы Неизвестного солдата в Москве», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Акция соединила 54 российских региона. На новых и отремонтированных комплексах зажглись порядка 80 огней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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