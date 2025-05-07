На Парад Победы в Москву приехал 100-летний ветеран из Перми. Видео

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В декабре 2024 года он обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой присутствовать на праздновании юбилея Победы в столице
В декабре 2024 года он обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой присутствовать на праздновании юбилея Победы в столице Фото:

Виктор Кривашов, почетный гражданин Перми, ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Европы и Дальнего Востока 6 мая отправился в Москву для участия в Параде Победы. В декабре 2024 года он обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой присутствовать на праздновании юбилея Победы в столице и получил соответствующее приглашение.

«Подготовка к поездке велась с момента нашего первого общения, состоявшегося по случаю его 100-летия. Ветеран тщательно готовился к мероприятию, поддерживал физическую форму и укреплял здоровье. Особенно отрадно, что давняя мечта Виктора Петровича — встретить 80-ю годовщину Победы на Красной площади — станет реальностью. По возвращении планируется личная встреча, в ходе которой будут обсуждены его впечатления. Желаем Виктору Петровичу благополучной дороги и крепкого здоровья», — написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

Ранее URA.RU опубликовало подробную программу празднования Дня Победы в Перми. В городе 9 мая состоится парад, рок-концерт и салют. 

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Виктор Кривашов, почетный гражданин Перми, ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Европы и Дальнего Востока 6 мая отправился в Москву для участия в Параде Победы. В декабре 2024 года он обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой присутствовать на праздновании юбилея Победы в столице и получил соответствующее приглашение. «Подготовка к поездке велась с момента нашего первого общения, состоявшегося по случаю его 100-летия. Ветеран тщательно готовился к мероприятию, поддерживал физическую форму и укреплял здоровье. Особенно отрадно, что давняя мечта Виктора Петровича — встретить 80-ю годовщину Победы на Красной площади — станет реальностью. По возвращении планируется личная встреча, в ходе которой будут обсуждены его впечатления. Желаем Виктору Петровичу благополучной дороги и крепкого здоровья», — написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.  Ранее URA.RU опубликовало подробную программу празднования Дня Победы в Перми. В городе 9 мая состоится парад, рок-концерт и салют. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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