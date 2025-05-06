06 мая 2025

Погиб 23-летний мастер спорта по самбо и дзюдо из Пермского края Артем Рожков

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью 2024 года он за один месяц выполнил нормативы мастера спорта сначала по самбо, а затем по дзюдо
Осенью 2024 года он за один месяц выполнил нормативы мастера спорта сначала по самбо, а затем по дзюдо Фото:

Артем Рожков, кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо из Пермского края, скончался в возрасте 23 лет. О трагедии сообщили представители спортивного комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана, где молодой человек проходил тренировки.

«Артем вырос в городе Чернушка. Следуя примеру своих братьев, он занимался дзюдо в местной федерации. После завершения обучения в школе №1 имени Котловых он поступил в МГТУ имени Баумана и переехал в столицу для дальнейшего спортивного и образовательного развития», — уточняет издание perm.aif.ru,

Старший брат спортсмена отметил, что осенью 2024 года Артем за один месяц выполнил нормативы мастера спорта сначала по самбо, а затем по дзюдо. За годы выступлений Рожков неоднократно становился призером региональных соревнований в Пермском крае, а также добивался успехов на московских и всероссийских турнирах.

Информацию о смерти спортсмена подтвердили спортивные организации Чернушки и Москвы, а также руководство его бывшей школы. Церемония прощания с Артемом Рожковым состоялась 30 апреля.

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Артем Рожков, кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо из Пермского края, скончался в возрасте 23 лет. О трагедии сообщили представители спортивного комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана, где молодой человек проходил тренировки. «Артем вырос в городе Чернушка. Следуя примеру своих братьев, он занимался дзюдо в местной федерации. После завершения обучения в школе №1 имени Котловых он поступил в МГТУ имени Баумана и переехал в столицу для дальнейшего спортивного и образовательного развития», — уточняет издание perm.aif.ru, Старший брат спортсмена отметил, что осенью 2024 года Артем за один месяц выполнил нормативы мастера спорта сначала по самбо, а затем по дзюдо. За годы выступлений Рожков неоднократно становился призером региональных соревнований в Пермском крае, а также добивался успехов на московских и всероссийских турнирах. Информацию о смерти спортсмена подтвердили спортивные организации Чернушки и Москвы, а также руководство его бывшей школы. Церемония прощания с Артемом Рожковым состоялась 30 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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