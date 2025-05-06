Погиб 23-летний мастер спорта по самбо и дзюдо из Пермского края Артем Рожков

Артем Рожков, кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо из Пермского края, скончался в возрасте 23 лет. О трагедии сообщили представители спортивного комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана, где молодой человек проходил тренировки.
«Артем вырос в городе Чернушка. Следуя примеру своих братьев, он занимался дзюдо в местной федерации. После завершения обучения в школе №1 имени Котловых он поступил в МГТУ имени Баумана и переехал в столицу для дальнейшего спортивного и образовательного развития», — уточняет издание perm.aif.ru,
Старший брат спортсмена отметил, что осенью 2024 года Артем за один месяц выполнил нормативы мастера спорта сначала по самбо, а затем по дзюдо. За годы выступлений Рожков неоднократно становился призером региональных соревнований в Пермском крае, а также добивался успехов на московских и всероссийских турнирах.
Информацию о смерти спортсмена подтвердили спортивные организации Чернушки и Москвы, а также руководство его бывшей школы. Церемония прощания с Артемом Рожковым состоялась 30 апреля.
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