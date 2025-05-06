Министерство труда и социального развития Пермского края объявило аукцион на определение подрядной организации для поставки памятных знаков «Семейная гордость». Прием заявок завершится 7 мая. Максимальная стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей.
«В соответствии с техническим заданием, входящим в пакет аукционной документации, знак должен представлять собой круглую медаль, изготовленную из мельхиора. На лицевой стороне изделия предусматривается размещение герба Пермского края, а на оборотной — рельефная надпись. Каждый знак будет укомплектован футляром с откидной крышкой», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Памятный знак «Семейная гордость» был учрежден в рамках проведения Года семьи. В 2024 году данная награда была вручена представителям семейных династий, семьям с детьми, отмеченным государственными наградами Российской Федерации и Пермского края, а также другим семьям за значимый вклад в общественную деятельность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!