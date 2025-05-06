06 мая 2025

В Перми ищут поставщика памятного знака «Семейная гордость». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием заявок завершится 7 мая
Прием заявок завершится 7 мая Фото:

Министерство труда и социального развития Пермского края объявило аукцион на определение подрядной организации для поставки памятных знаков «Семейная гордость». Прием заявок завершится 7 мая. Максимальная стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей.

«В соответствии с техническим заданием, входящим в пакет аукционной документации, знак должен представлять собой круглую медаль, изготовленную из мельхиора. На лицевой стороне изделия предусматривается размещение герба Пермского края, а на оборотной — рельефная надпись. Каждый знак будет укомплектован футляром с откидной крышкой», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Памятный знак «Семейная гордость» был учрежден в рамках проведения Года семьи. В 2024 году данная награда была вручена представителям семейных династий, семьям с детьми, отмеченным государственными наградами Российской Федерации и Пермского края, а также другим семьям за значимый вклад в общественную деятельность.

Памятный знак «Семейная гордость» был учрежден в рамках проведения Года семьи
Памятный знак «Семейная гордость» был учрежден в рамках проведения Года семьи
Фото:

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Министерство труда и социального развития Пермского края объявило аукцион на определение подрядной организации для поставки памятных знаков «Семейная гордость». Прием заявок завершится 7 мая. Максимальная стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей. «В соответствии с техническим заданием, входящим в пакет аукционной документации, знак должен представлять собой круглую медаль, изготовленную из мельхиора. На лицевой стороне изделия предусматривается размещение герба Пермского края, а на оборотной — рельефная надпись. Каждый знак будет укомплектован футляром с откидной крышкой», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Памятный знак «Семейная гордость» был учрежден в рамках проведения Года семьи. В 2024 году данная награда была вручена представителям семейных династий, семьям с детьми, отмеченным государственными наградами Российской Федерации и Пермского края, а также другим семьям за значимый вклад в общественную деятельность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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