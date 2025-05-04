«Никого не оставят равнодушными»

Пермские элиты подсказали, что читать и смотреть о Великой Отечественной войне

05 мая 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Чиновники и знаменитости порекомендовали много разных произведений для взрослых и детей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы О подвигах солдат Красной армии в Великой Отечественной войне написано множество книг. Каждый год о героизме советского народа снимают фильмы. Корреспондент URA.RU пообщался с пермскими политиками, звездами шоу-бизнеса и писателями, и выяснил, что стоит посмотреть и почитать пермякам о войне. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Дмитрий Махонин советует почитать книгу о тружениках тыла Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Среди большого многообразия книг и фильмов о Великой Отечественной войне Дмитрий Махонин выделяет два произведения. Первое — «А зори здесь тихие…» (16+) Бориса Васильева. «Нашими писателями, режиссерами написано и снято немало хороших книг и фильмов о Великой Отечественной войне. Многие из них сами были ее участниками. Среди них — писатель Борис Васильев. Со школы помню его повесть „А зори здесь тихие…“. Рекомендую сегодняшним школьникам обязательно прочитать ее. Повесть о героическом подвиге, о простых и таких важных ценностях как дружба, любовь к родине, самопожертвование. Эта книга никого не оставит равнодушным», — рассказал губернатор. Вторым произведением, которую советует прочитать Махонин, стала книга «Гениальные генеральные», изданная в Пермском крае. В ней собраны истории о выдающихся прикамцах — руководителях предприятий, ведущих инженерах, конструкторах. Среди них — Аркадий Швецов, Павел Соловьев, Анатолий Солдатов. «Жители нашего региона помогали ковать победу и на фронте, и в тылу. Предприятия Прикамья работали на нужды армии, производили вооружение, авиадвигатели, порох, каски и многое другое. Пермяки совершали открытия, которые предопределили развитие промышленности на годы вперед. Во многом благодаря их труду наш регион по праву называют опорным краем державы», — добавил Махонин. Актриса Светлана Пермякова Актриса советует смотреть советские фильмы о героях войны telegram-канал Светланы Пермяковой Трогательную и глубокую историю о молодых девушках-зенитчицах «А зори здесь тихие…» (16+) Бориса Васильева также рекомендует прочесть пермская актриса театра и кино Светлана Пермякова. По мнению артистки, книга учит мужеству, верности и любви к Родине. Еще она советует обратить внимание на произведение Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» (18+). Тяжелое, но очень правдивое произведение о судьбе простых солдат, о жестокости войны и ценности человеческой жизни. И книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» (16+) с уникальными свидетельствами женщин-фронтовичек, которые прошли войну, но их подвиги долгое время оставались в тени. Среди фильмов актриса выделяет три фильма. «Они сражались за Родину» (1975 год, режиссер Сергей Бондарчук, 0+) — один из самых сильных фильмов о войне, где показан не только героизм, но и внутренний мир солдат, их страхи, надежды и боль. «Летят журавли» (1957 год, режиссер Михаил Калатозов, 12+) не только о войне, но и о любви, потере и о том, как война навсегда меняет судьбы людей. А картина «В бой идут одни старики» (1973 год, режиссер Леонид Быков, 12+) сочетает в себе и драму, и юмор, и невероятную теплоту. Он о летчиках, о дружбе, о жизни и смерти. «Для меня тема Великой Отечественной войны всегда была и остается очень важной. Это наша история, наша память, и именно через книги и фильмы мы можем передать будущим поколениям правду о тех страшных и героических событиях. Эти книги и фильмы — не просто произведения искусства, это наша живая память. Их стоит читать и смотреть, чтобы помнить и ценить подвиг тех, кто отдал жизнь за наше будущее», — отметила Пермякова. Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих Один из любимых фильмов Валерия Сухих — «В августе 44-го» (12+) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Валерий Сухих рос на классических советских фильмах и книгах о Великой Отечественной войне. Самые глубокие впечатления на спикера заксобрания произвели кинокартины «В бой идут одни старики» (0+), «Они сражались за Родину» (0+), «Баллада о солдате»(0+), а из книг — произведения Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Василия Быкова. «Я благодарен этим произведениям. А самым сильным фильмом постсоветской эпохи лично для себя считаю „В августе 44-го“ (12+). В нем отлично передается атмосфера, напряжение, динамика, поиск мгновенных решений, от которых зависит судьба», — отметил Сухих. Он добавил, что после просмотра фильма прочитал книгу Владимира Богомолова «Момент истины» (12+), по которой он был снят. По мнению Сухих, в ней еще больше нюансов, внутренних конфликтов, сюжетных линий. «„Момент истины“ не только о войне. Это исследование человеческой природы в экстремальных условиях. Низкий поклон автору. Считаю, что книгу необходимо включить в школьную программу. Все указанные произведения нужно обязательно смотреть и читать. В любом порядке», — добавил Сухих. Депутат законодательного собрания Пермского края Олег Постников Фильм «Судьба человека» (12+) впечатлил Постникова в детстве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Лучшим фильмом о подвиге рядового русского солдата, о любви к родной земле, об истинной цене победы Олег Постников считает «Они сражались за родину» (0+). Депутат отмечает шикарный актерский состав картины. Также он рекомендует посмотреть «А зори здесь тихие…» (16+). По мнению Постникова, это самый не пафосный фильм о героях войны, который можно смотреть часто, ведь он про жизнь обычных людей, которых война делает героями. Драма «Судьба человека» (12+) очень потрясла депутата в детские годы. «Казалось бы это трагическая история потери родных на войне. Но она дает нам надежду на новую счастливую жизнь, после того как главный герой Козлов говорит о том, что он отец сироты Ваньки», — отметил Постников Из книг депутат рекомендует почитать одну из самых сильных повестей Валентина Распутина «Живи и помни» (16+), повесть о преодолении страхов «Четвертая высота» (6+) Елены Ильиной. А также советует обратить внимание на одну из самых впечатляющих книг о Сталинградской битве «Жизнь и судьба» (18+) Василия Гроссмана. Глава Перми Эдуард Соснин Мэр предложил список книг о Великой отечественной войне для школьников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мэр Эдуард Соснин рекомендует книги для подрастающего поколения. Ребятам из средней и старшей школы глава Перми советует прочитать книгу Бориса Васильева «Завтра была война» (12+), «Повесть о настоящем человеке» (16+) Бориса Полевого, книгу «Брестская крепость» (16+) Сергея Смирнова. Учащимся младшей школы, по мнению мэра, важно познакомиться с книгами Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова» (6+) и «Балерина политотдела» (12+), а также с произведением Веры Карасевой «Кирюшка» (6+). «Наши дети должны сохранить и передать историческую память о событиях Великой Отечественной войны, подвиге нашего народа и той цене, которую ему пришлось заплатить во имя великой победы. Все эти произведения рассказывают о героизме и стойкости наших предков — от тех, кто воевал на передовой и ковал победу в тылу, до самых маленьких — чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны», — отметил Соснин. Продюсер Гавриил Гордеев Гавриил Гордеев советует обратить внимание на современные фильмы о войне Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Родителям с детьми продюсер и актер из Перми Гавриил Гордеев советует смотреть не только фильмы про Великую отечественную войну, созданные советским кинематографом. По мнению артиста, современное кино поможет подрастающему поколению лучше понять своих бабушек и дедушек, которые жили во время войны. «Надо понимать, что дети живут немного в другом мире. У них другой угол обзора. Бывает, смотришь с ребенком военный фильм, а он его не до конца понимает. В какой-то степени это даже может его травмировать. А через романтические отношения, осознание человеческих трагедий та эпоха понимается гораздо проще», — отметил Гордеев. Продюсер добавил, что в год 80-летия победы пермяки могут посмотреть огромную коллекцию фильмов, собранную в библиотеке онлайн кинотеатров. Если рассматривать современные произведения, то артист рекомендует обратить внимание семей на фильм «Батя 2. Дед» (12+), главным героем которого является дед-фронтовик. «У наших бабушек и дедушек, прошедших войну или переживших ее в детстве, сложился опыт и сила, которую они нам передали. Это очень ценно. Такой смысл заложен в фильм „Батя 2. Дед“. После просмотра начинаешь переосмыслять действия своего деда и понимать, почему он поступил так, а не иначе», — отметил Гордеев. Актер Игорь Ознобихин Актер рекомендует произведения Василия Быкова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Книги Василия Быкова также рекомендует актер Игорь Ознобихин, известный по сериалу «Реальные пацаны» (16+). «Когда учился в школе любил читать именно Быкова. Обязательно прочитайте», — отметил актер. Среди фильмов артист рекомендует смотреть классику: «В бой идут одни старики» (12+), «Они сражались за родину» (0+). Из всех кинокартин Ознобихин выделяет «Батальоны просят огня» (12+). «Как я люблю это кино! Игорь Скляр сыграл очень здорово. Все советские фильмы про Великую Отечественную войну очень интересные и качественные», — добавил артист. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко По мнению омбудсмена, книги о героях войны прививают детям любовь к Родине Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Игорь Сапко признается, что, как и многие советские дети, очень любил в детстве фильмы и книги про Великую Отечественную войну. Во многом он воспитывался на подвигах фронтовиков. «В нашем доме была большая библиотека, а фильмы и сериалы про войну пересматривали множество раз. Я зачитывался Юлианом Семеновым и после, когда Вячеслав Тихонов сыграл в многосерийном фильме „17 мгновений весны“ (12+), вместе со всей страной ждал каждую серию», — отметил омбудсмен. Сапко рекомендует родителям вместе с детьми смотреть фильмы «А зори здесь тихие…» (16+), «В бой идут одни старики» (0+), «Они сражались за Родину» (0+). А также всей семьей читать книги «Повесть о настоящем человеке» (16+) Бориса Полевого, «Четвертая высота» (6+) Елены Ильиной о Гуле Королевой, «Они сражались за Родину» (12+) Михаила Шолохова. «Любовь к Родине, готовность защищать ее, уважение к истории, мужество и героизм — именно эти качества нам прививали в детстве книги, рассказы, фильмы», — добавил Сапко. Писатель и сценарист Леонид Юзефович Писатель советует почитать малоизвестные произведения страница Леонида Юзефовича в соцсети «ВКонтакте» Леонид Юзефович, автор романов «Филэллин» (16+), «Журавли и карлики» (16+) и других, из книг о Великой Отечественной войне рекомендует пронзительные повести Константина Воробьева «Крик» (16+), «Убиты под Москвой» (16+) и косвенно связанную с войной повесть «Вот пришел великан» (16+). «Это не забытые, но все-таки недостаточно, по-моему, известные произведения», — отметил писатель. Депутат законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев Депутат часто пересматривает фильм «Горячий снег» (12+) Фото: Сергей Русанов © URA.RU С детства депутат Ирек Хазиев любит фильм «Горячий снег» (12+). Именно его он рекомендует посмотреть пермякам. «Почему этот фильм мне понравился трудно сказать. Там рассказывается о героическом сражении советских артиллеристов с фашистами. А я в детстве мечтал стать артиллеристом. Сейчас часто пересматриваю», — рассказал Хазиев. Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин Фильм «Офицеры» (6+) произвел сильное впечатление на Дмитрия Малютина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фильм «Офицеры» (6+) Дмитрий Малютин посмотрел первый раз в детстве. Картина произвела на него настолько сильное впечатление, что он решил связать свою жизнь с армией. «Уехал из родного города поступать в суворовское училище, потом закончил Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознаменное училище ракетных войск, служил в Звездном. А фильм „Офицеры“ не стареет, не теряет вложенных в него смыслов, учит любить Родину и несет новым поколениям образ офицеров — настоящих патриотов своей страны. Очень рекомендую к просмотру», — отметил депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

О подвигах солдат Красной армии в Великой Отечественной войне написано множество книг. Каждый год о героизме советского народа снимают фильмы. Корреспондент URA.RU пообщался с пермскими политиками, звездами шоу-бизнеса и писателями, и выяснил, что стоит посмотреть и почитать пермякам о войне. Среди большого многообразия книг и фильмов о Великой Отечественной войне Дмитрий Махонин выделяет два произведения. Первое — «А зори здесь тихие…» (16+) Бориса Васильева. «Нашими писателями, режиссерами написано и снято немало хороших книг и фильмов о Великой Отечественной войне. Многие из них сами были ее участниками. Среди них — писатель Борис Васильев. Со школы помню его повесть „А зори здесь тихие…“. Рекомендую сегодняшним школьникам обязательно прочитать ее. Повесть о героическом подвиге, о простых и таких важных ценностях как дружба, любовь к родине, самопожертвование. Эта книга никого не оставит равнодушным», — рассказал губернатор. Вторым произведением, которую советует прочитать Махонин, стала книга «Гениальные генеральные», изданная в Пермском крае. В ней собраны истории о выдающихся прикамцах — руководителях предприятий, ведущих инженерах, конструкторах. Среди них — Аркадий Швецов, Павел Соловьев, Анатолий Солдатов. Трогательную и глубокую историю о молодых девушках-зенитчицах «А зори здесь тихие…» (16+) Бориса Васильева также рекомендует прочесть пермская актриса театра и кино Светлана Пермякова. По мнению артистки, книга учит мужеству, верности и любви к Родине. Еще она советует обратить внимание на произведение Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» (18+). Тяжелое, но очень правдивое произведение о судьбе простых солдат, о жестокости войны и ценности человеческой жизни. И книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» (16+) с уникальными свидетельствами женщин-фронтовичек, которые прошли войну, но их подвиги долгое время оставались в тени. Среди фильмов актриса выделяет три фильма. «Они сражались за Родину» (1975 год, режиссер Сергей Бондарчук, 0+) — один из самых сильных фильмов о войне, где показан не только героизм, но и внутренний мир солдат, их страхи, надежды и боль. «Летят журавли» (1957 год, режиссер Михаил Калатозов, 12+) не только о войне, но и о любви, потере и о том, как война навсегда меняет судьбы людей. А картина «В бой идут одни старики» (1973 год, режиссер Леонид Быков, 12+) сочетает в себе и драму, и юмор, и невероятную теплоту. Он о летчиках, о дружбе, о жизни и смерти. Валерий Сухих рос на классических советских фильмах и книгах о Великой Отечественной войне. Самые глубокие впечатления на спикера заксобрания произвели кинокартины «В бой идут одни старики» (0+), «Они сражались за Родину» (0+), «Баллада о солдате»(0+), а из книг — произведения Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Василия Быкова. «Я благодарен этим произведениям. А самым сильным фильмом постсоветской эпохи лично для себя считаю „В августе 44-го“ (12+). В нем отлично передается атмосфера, напряжение, динамика, поиск мгновенных решений, от которых зависит судьба», — отметил Сухих. Он добавил, что после просмотра фильма прочитал книгу Владимира Богомолова «Момент истины» (12+), по которой он был снят. По мнению Сухих, в ней еще больше нюансов, внутренних конфликтов, сюжетных линий. Лучшим фильмом о подвиге рядового русского солдата, о любви к родной земле, об истинной цене победы Олег Постников считает «Они сражались за родину» (0+). Депутат отмечает шикарный актерский состав картины. Также он рекомендует посмотреть «А зори здесь тихие…» (16+). По мнению Постникова, это самый не пафосный фильм о героях войны, который можно смотреть часто, ведь он про жизнь обычных людей, которых война делает героями. Драма «Судьба человека» (12+) очень потрясла депутата в детские годы. «Казалось бы это трагическая история потери родных на войне. Но она дает нам надежду на новую счастливую жизнь, после того как главный герой Козлов говорит о том, что он отец сироты Ваньки», — отметил Постников Из книг депутат рекомендует почитать одну из самых сильных повестей Валентина Распутина «Живи и помни» (16+), повесть о преодолении страхов «Четвертая высота» (6+) Елены Ильиной. А также советует обратить внимание на одну из самых впечатляющих книг о Сталинградской битве «Жизнь и судьба» (18+) Василия Гроссмана. Мэр Эдуард Соснин рекомендует книги для подрастающего поколения. Ребятам из средней и старшей школы глава Перми советует прочитать книгу Бориса Васильева «Завтра была война» (12+), «Повесть о настоящем человеке» (16+) Бориса Полевого, книгу «Брестская крепость» (16+) Сергея Смирнова. Учащимся младшей школы, по мнению мэра, важно познакомиться с книгами Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова» (6+) и «Балерина политотдела» (12+), а также с произведением Веры Карасевой «Кирюшка» (6+). «Наши дети должны сохранить и передать историческую память о событиях Великой Отечественной войны, подвиге нашего народа и той цене, которую ему пришлось заплатить во имя великой победы. Все эти произведения рассказывают о героизме и стойкости наших предков — от тех, кто воевал на передовой и ковал победу в тылу, до самых маленьких — чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны», — отметил Соснин. Родителям с детьми продюсер и актер из Перми Гавриил Гордеев советует смотреть не только фильмы про Великую отечественную войну, созданные советским кинематографом. По мнению артиста, современное кино поможет подрастающему поколению лучше понять своих бабушек и дедушек, которые жили во время войны. «Надо понимать, что дети живут немного в другом мире. У них другой угол обзора. Бывает, смотришь с ребенком военный фильм, а он его не до конца понимает. В какой-то степени это даже может его травмировать. А через романтические отношения, осознание человеческих трагедий та эпоха понимается гораздо проще», — отметил Гордеев. Продюсер добавил, что в год 80-летия победы пермяки могут посмотреть огромную коллекцию фильмов, собранную в библиотеке онлайн кинотеатров. Если рассматривать современные произведения, то артист рекомендует обратить внимание семей на фильм «Батя 2. Дед» (12+), главным героем которого является дед-фронтовик. Книги Василия Быкова также рекомендует актер Игорь Ознобихин, известный по сериалу «Реальные пацаны» (16+). «Когда учился в школе любил читать именно Быкова. Обязательно прочитайте», — отметил актер. Среди фильмов артист рекомендует смотреть классику: «В бой идут одни старики» (12+), «Они сражались за родину» (0+). Из всех кинокартин Ознобихин выделяет «Батальоны просят огня» (12+). «Как я люблю это кино! Игорь Скляр сыграл очень здорово. Все советские фильмы про Великую Отечественную войну очень интересные и качественные», — добавил артист. Игорь Сапко признается, что, как и многие советские дети, очень любил в детстве фильмы и книги про Великую Отечественную войну. Во многом он воспитывался на подвигах фронтовиков. «В нашем доме была большая библиотека, а фильмы и сериалы про войну пересматривали множество раз. Я зачитывался Юлианом Семеновым и после, когда Вячеслав Тихонов сыграл в многосерийном фильме „17 мгновений весны“ (12+), вместе со всей страной ждал каждую серию», — отметил омбудсмен. Сапко рекомендует родителям вместе с детьми смотреть фильмы «А зори здесь тихие…» (16+), «В бой идут одни старики» (0+), «Они сражались за Родину» (0+). А также всей семьей читать книги «Повесть о настоящем человеке» (16+) Бориса Полевого, «Четвертая высота» (6+) Елены Ильиной о Гуле Королевой, «Они сражались за Родину» (12+) Михаила Шолохова. Леонид Юзефович, автор романов «Филэллин» (16+), «Журавли и карлики» (16+) и других, из книг о Великой Отечественной войне рекомендует пронзительные повести Константина Воробьева «Крик» (16+), «Убиты под Москвой» (16+) и косвенно связанную с войной повесть «Вот пришел великан» (16+). «Это не забытые, но все-таки недостаточно, по-моему, известные произведения», — отметил писатель. С детства депутат Ирек Хазиев любит фильм «Горячий снег» (12+). Именно его он рекомендует посмотреть пермякам. «Почему этот фильм мне понравился трудно сказать. Там рассказывается о героическом сражении советских артиллеристов с фашистами. А я в детстве мечтал стать артиллеристом. Сейчас часто пересматриваю», — рассказал Хазиев. Фильм «Офицеры» (6+) Дмитрий Малютин посмотрел первый раз в детстве. Картина произвела на него настолько сильное впечатление, что он решил связать свою жизнь с армией. «Уехал из родного города поступать в суворовское училище, потом закончил Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознаменное училище ракетных войск, служил в Звездном. А фильм „Офицеры“ не стареет, не теряет вложенных в него смыслов, учит любить Родину и несет новым поколениям образ офицеров — настоящих патриотов своей страны. Очень рекомендую к просмотру», — отметил депутат.