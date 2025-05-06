В День Победы будет ограничено движение по центральным улицам Перми

В центре Перми в годовщину Великой Победы будет введено частичное ограничение на движение. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта Прикамья.
«В центральной части города вводится запрет на движение. На период проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — указано в telegram-канале ведомства.
Движение будет ограничено на участках для всех видов транспорта:
- с 00:00 до 15:00 — по Октябрьской площади;
- с 05:00 до 23:00 — для транспорта за исключением трамваев, по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).
С 05:00 до 15:00 — для всех видов транспортных средств, за исключением трамваев, по следующим улицам:
- Куйбышева (от Петропавловской до Пермской);
- Комсомольскому проспекту — четная сторона (от Петропавловской до Монастырской);
- Комсомольскому проспекту — четная и нечетная стороны (от Петропавловской до Революции)
- Ленина (от Борчанинова до Газеты «Звезда»);
- Пермской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
- Екатерининской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
- Луначарского (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);–
- Пушкина (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
- Краснова (от Пушкина до Газеты «Звезда»).
Движение трамваев по указанным улицам 9 мая будет прекращено с 09:00 до 13:30. С 05:00 до 13:30 — для всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, следующего по улицам:
- Революции (от Куйбышева до Сибирской);
- Комсомольскому проспекту (от Революции до Глеба Успенского).
Общественному транспорту запрещено будет использовать эти направления с 08:00 до 13:30. Также:
- с 10:00 до 13:00 ограничат движения для всех транспортных средств на время прохождения колонны по улице Попова (от Петропавловской до Пермской).
- с 10:00 до 23:00 — для трамваев по Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).
- с 22:30 часов до 23:30 часов — для транспорта и пешеходов по Попова (от Окулова до Борцов Революции (мост через Каму).
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