06 мая 2025

В День Победы будет ограничено движение по центральным улицам Перми. Схема

В День Победы будет ограничено движение по центральным улицам Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе повсеместно проведут праздничные мероприятия (архивное фото)
В городе повсеместно проведут праздничные мероприятия (архивное фото) Фото:

В центре Перми в годовщину Великой Победы будет введено частичное ограничение на движение. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта Прикамья.

«В центральной части города вводится запрет на движение. На период проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — указано в telegram-канале ведомства.

Движение будет ограничено на участках для всех видов транспорта:

  • с 00:00 до 15:00 — по Октябрьской площади;
  • с 05:00 до 23:00 — для транспорта за исключением трамваев, по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).

С 05:00 до 15:00 — для всех видов транспортных средств, за исключением трамваев, по следующим улицам:

  • Куйбышева (от Петропавловской до Пермской);
  • Комсомольскому проспекту — четная сторона (от Петропавловской до Монастырской);
  • Комсомольскому проспекту — четная и нечетная стороны (от Петропавловской до Революции)
  • Ленина (от Борчанинова до Газеты «Звезда»);
  • Пермской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
  • Екатерининской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
  • Луначарского (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);–
  • Пушкина (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);
  • Краснова (от Пушкина до Газеты «Звезда»).

Движение трамваев по указанным улицам 9 мая будет прекращено с 09:00 до 13:30. С 05:00 до 13:30 — для всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, следующего по улицам:

  • Революции (от Куйбышева до Сибирской);
  • Комсомольскому проспекту (от Революции до Глеба Успенского).

Общественному транспорту запрещено будет использовать эти направления с 08:00 до 13:30. Также:

  • с 10:00 до 13:00 ограничат движения для всех транспортных средств на время прохождения колонны по улице Попова (от Петропавловской до Пермской).
  • с 10:00 до 23:00 — для трамваев по Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).
  • с 22:30 часов до 23:30 часов — для транспорта и пешеходов по Попова (от Окулова до Борцов Революции (мост через Каму).
Ограничения связаны с прохождением колонны «Бессмертного полка», проведение парады Победы и салютом
Ограничения связаны с прохождением колонны «Бессмертного полка», проведение парады Победы и салютом
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В центре Перми в годовщину Великой Победы будет введено частичное ограничение на движение. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта Прикамья. «В центральной части города вводится запрет на движение. На период проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — указано в telegram-канале ведомства. Движение будет ограничено на участках для всех видов транспорта: С 05:00 до 15:00 — для всех видов транспортных средств, за исключением трамваев, по следующим улицам: Движение трамваев по указанным улицам 9 мая будет прекращено с 09:00 до 13:30. С 05:00 до 13:30 — для всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, следующего по улицам: Общественному транспорту запрещено будет использовать эти направления с 08:00 до 13:30. Также:
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