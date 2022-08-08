Раненный в ходе атаки на пермский вуз сотрудник пришел в суд

Пермский краевой суд оставил Тимура Бекмансурова под стражей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Срок содержания под стражей Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский государственный университет (ПГНИУ), продлен. С ходатайством о продлении подсудимому меры пресечения в Пермском краевом суде выступила гособвининитель Светлана Плотникова, передает корреспондент URA.RU из зала суда. На заседании также находился один из потерпевших, сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов, раненный во время атаки на университет.

«Гособвининитель, Светлана Плотникова, заявила ходатайство о продлении подсудимому меру пресечения на шесть месяцев, с момента поступления дела в суд. Она объяснила, что обвиняемый, в случае изменения меры пресечения, может этим воспользоваться, и сбежать. Ходатайство прокурора было судом удовлетворено. На заседание также присутствовал один из потерпевших, сотрудник вуза Александр Суслонов. Во время нападения Бекмансурова на университет, он получил ранению дробью в бедро», — передает корреспондент агентства.

Срок содержания Бекмансурова под стражей продлен на три месяца. Также у Бекмансурова сменился защитник. Теперь его интересы в суде представляет Виктор Паньков. В ходе судебного заседания он ходатайствовал суд предоставить ему 15-20 дней на ознакомление с делом. Данное ходатайство также было удовлетворено судом. Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 5 сентября.

Бывший студент-первокурсник ПГНИУ Бекмансуров обвиняется в убийстве более двух лиц, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов, повреждении чужого имущества. В сентябре 2021 года он совершил вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, застрелив шестерых человек. По совокупности предъявленных Бекмансурову обвинений, ему грозит пожизненный срок.