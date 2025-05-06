Стоимость ремонта Красавинского моста в Перми оценили в 5,69 млрд рублей

В Перми объявлен конкурс по поиску подрядной организации. Ей предстоит выполнить капитальный ремонт Красавинского моста на участке федеральной трассы Р-243 Кострома–Шарья–Киров–Пермь.
«Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 5,69 млрд рублей. Итоги тендера планируется подвести 26 мая», — сказано на портале госзакупок.
Согласно конкурсной документации, завершить все работы необходимо не позднее 12 ноября 2027 года. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
В рамках капитального ремонта предусмотрена реконструкция существующих пролетных строений и опор моста. При этом организация трехполосного движения по ремонтируемой части сооружения сохранится без изменений. Однако будет демонтировано мостовое полотно, а также швы и опорные элементы. Ремонтные работы затронут ту часть моста, которая обеспечивает движение транспорта из Кировского района.
Красавинский мост через Каму был введен в эксплуатацию 21 октября 2005 года. С того момента он ни разу капитально не ремонтировался. В феврале 2024 года стоимость предстоящих работ оценивалась в 3,5 млрд рублей.
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