06 мая 2025

Стоимость ремонта Красавинского моста в Перми оценили в 5,69 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно конкурсной документации, завершить все работы необходимо не позднее 12 ноября 2027 года
Согласно конкурсной документации, завершить все работы необходимо не позднее 12 ноября 2027 года Фото:

В Перми объявлен конкурс по поиску подрядной организации. Ей предстоит выполнить капитальный ремонт Красавинского моста на участке федеральной трассы Р-243 Кострома–Шарья–Киров–Пермь.

«Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 5,69 млрд рублей. Итоги тендера планируется подвести 26 мая», — сказано на портале госзакупок. 

Согласно конкурсной документации, завершить все работы необходимо не позднее 12 ноября 2027 года. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

В рамках капитального ремонта предусмотрена реконструкция существующих пролетных строений и опор моста. При этом организация трехполосного движения по ремонтируемой части сооружения сохранится без изменений. Однако будет демонтировано мостовое полотно, а также швы и опорные элементы. Ремонтные работы затронут ту часть моста, которая обеспечивает движение транспорта из Кировского района.

Красавинский мост через Каму был введен в эксплуатацию 21 октября 2005 года. С того момента он ни разу капитально не ремонтировался. В феврале 2024 года стоимость предстоящих работ оценивалась в 3,5 млрд рублей.

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В Перми объявлен конкурс по поиску подрядной организации. Ей предстоит выполнить капитальный ремонт Красавинского моста на участке федеральной трассы Р-243 Кострома–Шарья–Киров–Пермь. «Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 5,69 млрд рублей. Итоги тендера планируется подвести 26 мая», — сказано на портале госзакупок.  Согласно конкурсной документации, завершить все работы необходимо не позднее 12 ноября 2027 года. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В рамках капитального ремонта предусмотрена реконструкция существующих пролетных строений и опор моста. При этом организация трехполосного движения по ремонтируемой части сооружения сохранится без изменений. Однако будет демонтировано мостовое полотно, а также швы и опорные элементы. Ремонтные работы затронут ту часть моста, которая обеспечивает движение транспорта из Кировского района. Красавинский мост через Каму был введен в эксплуатацию 21 октября 2005 года. С того момента он ни разу капитально не ремонтировался. В феврале 2024 года стоимость предстоящих работ оценивалась в 3,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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