В мэрии Перми рассказали, как будут ходить автобусы и трамваи 9 Мая

В связи с проведением парада в честь Дня Победы на Октябрьской площади в Перми 9 мая будет временно скорректирована схема движения. Речь идет о городском общественном транспорте.
«С 5:00 до 13:30 автобусы №1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77 и 81 будут следовать по альтернативным маршрутам через улицы Куйбышева, Белинского и Сибирскую. После 13:30 данные маршруты будут перенаправлены на улицу Революции», — сообщила администрация города на своем официальном сайте.
Автобусные маршруты, обслуживающие правобережную часть города, в указанный период будут двигаться в объезд по улицам Монастырская, Окулова и Крисанова. Кроме того, маршруты №7, 41, 46 и 60 будут укорочены до остановки «Улица Попова» на улице Петропавловской. Автобусы маршрута №35 в этот день не будут заезжать на улицу Ленина.
С 15:00 большинство маршрутов возобновят работу по своим обычным дорогам. Однако ограничения сохранятся для автобусов, курсирующих по улицам Ленина и Борчанинова.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в честь Дня Победы проезд в этот день в общественном транспорте Перми будет бесплатным для всех пассажиров. Это сделано по поручению главы региона Дмитрия Махонина.
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