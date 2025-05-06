06 мая 2025

В мэрии Перми рассказали, как будут ходить автобусы и трамваи 9 Мая

Мэрия Перми: 9 Мая автобусы и трамваи будут ходить по измененным маршрутам
© Служба новостей «URA.RU»
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В честь Дня Победы проезд в общественном транспорте города будет бесплатным для всех пассажиров
В честь Дня Победы проезд в общественном транспорте города будет бесплатным для всех пассажиров Фото:

В связи с проведением парада в честь Дня Победы на Октябрьской площади в Перми 9 мая будет временно скорректирована схема движения. Речь идет о городском общественном транспорте.

«С 5:00 до 13:30 автобусы №1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77 и 81 будут следовать по альтернативным маршрутам через улицы Куйбышева, Белинского и Сибирскую. После 13:30 данные маршруты будут перенаправлены на улицу Революции», — сообщила администрация города на своем официальном сайте. 

Автобусные маршруты, обслуживающие правобережную часть города, в указанный период будут двигаться в объезд по улицам Монастырская, Окулова и Крисанова. Кроме того, маршруты №7, 41, 46 и 60 будут укорочены до остановки «Улица Попова» на улице Петропавловской. Автобусы маршрута №35 в этот день не будут заезжать на улицу Ленина.

С 15:00 большинство маршрутов возобновят работу по своим обычным дорогам. Однако ограничения сохранятся для автобусов, курсирующих по улицам Ленина и Борчанинова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в честь Дня Победы проезд в этот день в общественном транспорте Перми будет бесплатным для всех пассажиров. Это сделано по поручению главы региона Дмитрия Махонина.

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В связи с проведением парада в честь Дня Победы на Октябрьской площади в Перми 9 мая будет временно скорректирована схема движения. Речь идет о городском общественном транспорте. «С 5:00 до 13:30 автобусы №1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77 и 81 будут следовать по альтернативным маршрутам через улицы Куйбышева, Белинского и Сибирскую. После 13:30 данные маршруты будут перенаправлены на улицу Революции», — сообщила администрация города на своем официальном сайте.  Автобусные маршруты, обслуживающие правобережную часть города, в указанный период будут двигаться в объезд по улицам Монастырская, Окулова и Крисанова. Кроме того, маршруты №7, 41, 46 и 60 будут укорочены до остановки «Улица Попова» на улице Петропавловской. Автобусы маршрута №35 в этот день не будут заезжать на улицу Ленина. С 15:00 большинство маршрутов возобновят работу по своим обычным дорогам. Однако ограничения сохранятся для автобусов, курсирующих по улицам Ленина и Борчанинова. Ранее URA.RU сообщало о том, что в честь Дня Победы проезд в этот день в общественном транспорте Перми будет бесплатным для всех пассажиров. Это сделано по поручению главы региона Дмитрия Махонина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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