Где покататься на лошадях в Пермском крае

Первые теплые дни весны подходят для прогулок на свежем воздухе и смены обстановки. Катание на лошадях — не только красивый досуг, но и способ расслабиться и справиться со стрессом. Подборка мест в Пермском крае, где можно прокатиться верхом и насладиться пейзажами на майских праздниках — в материале URA.RU.
Конный клуб «Мечта»
Конюшня, расположенная в микрорайоне Нагорном, предлагает своим гостям конные прогулки по лесу, полю или в леваде. Стоимость таких прогулок составляет от 1200 до 1500 рублей, а романтическая прогулка для двоих с сопровождением фотографа обойдется в 3500-5500 рублей.
Кроме прогулок, здесь предлагаются индивидуальные и групповые занятия по основам верховой езды для клиентов любого возраста. Специалисты также проводят иппотерапию — оздоровительную гимнастику на лошади, которая подходит для детей. В дополнение к занятиям, лошадей можно арендовать для фотосессий или праздничных мероприятий.
Конный клуб «Фаворит»
Конный клуб работает в Нижней Курье. Стоимость прогулок по лесу на лошадях варьируется от 1000 до 2500 рублей в зависимости от количества наездников, продолжительности выезда и скорости движения. Также в клубе регулярно проводятся конные сборы для всех желающих, а для тех, кто предпочитает продолжительные маршруты, доступны однодневные конные экскурсии и пикники для семьи или компаний друзей.
Для детей и подростков организуют лагерь дневного пребывания или с проживанием. Клиенты также могут приобрести абонементы на тренировки по верховой езде. Дополнительно здесь можно попробовать ипповенцию — уникальную методику общения с лошадью, направленную на гармонизацию и восстановление внутреннего баланса.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Балиос»
Ферма, расположенная в поселке Камском Добрянского района, предлагает разнообразные условия для занятий верховой ездой. Для новичков предусмотрены катания по огороженной территории, стоимость которых составляет 1000-1500 рублей. Более опытные всадники могут отправиться на часовую прогулку по лесу за 2000 рублей, а романтическая прогулка на двоих с фотографом обойдется в 6000 рублей.
Кроме того, на ферме гостям доступны экскурсии по хозяйству, индивидуальные тренировки и фотосессии с лошадьми. В клубе живет конь, который умеет обниматься, целоваться и делать трюки по команде для эффектных фото. Помимо лошадей хозяева держат англо-нубийских козочек, кроликов, куриц и пиренейских горных собак, которых можно гладить и кормить морковкой или яблоками.
Конный клуб «Конек-Горбунок»
Покататься на лошадях можно и в поселке Верхние Муллы. Прогулка по лесу стоит от 1500 до 3500 рублей, а романтическая поездка с сопровождением фотографа — 4500 рублей. Инструкторы клуба также обучают посетителей основам верховой езды.
Для гостей организуют свадебные, семейные, детские и индивидуальные фотосессии с лошадьми. Маленьким посетителям предлагают катание в карете, запряженной лошадками, а зимой — поездки на санях. Кроме того, для детей здесь доступна лечебная верховая езда.
Конно-спортивный клуб «Престиж»
В деревне Залесной Добрянского района расположен конный клуб «Престиж», где посетителям предлагают прогулки на лошадях по живописной местности. Их варьируется от 1500 до 3500 рублей, а романтическое свидание с прогулкой верхом обойдется в 5000 рублей. Также в клубе можно пройти обучение верховой езде и устроить фотосессию с животными.
Кроме конных развлечений, гости могут отправиться на экскурсию по территории клуба — здесь есть музей, конюшня и домашний зоопарк. В нем обитают кролики, овечки, козочка, поросенок, еноты, куры, утка и даже хищные дикие птицы. Посетителям разрешается кормить животных, гладить их и фотографировать.
Постоялый двор «Велес»
Постоялый двор расположен в деревне Усть-Сыны Краснокамского района. Гостям предлагают верховые прогулки на лошадях, а также походы продолжительностью от одного часа до целого дня. Стоимость таких прогулок составляет в среднем от 1000 до 1500 рублей, точную цену уточняют администраторы при записи.
Кроме прогулок, на территории можно провести фотосессию с лошадьми на фоне живописной природы. Здесь также регулярно организуют тематические мероприятия для посетителей.
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