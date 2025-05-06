Медведь вышел к жилым домам пермяков
В Перми на улицы города вышел медведь. Косолапого заметили жители Орджоникидзевского района и опубликовали видео в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«На Гайве был замечен медвежонок. Будьте осторожны», — написал автор поста.
На кадрах видно, как небольшого размера медведь ходит по улице частного сектора. Пользователи соцсети предположили, что неподалеку от медвежонка должна находиться его мать, а значит жителям следует быть максимально осторожными.
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