06 мая 2025

Жители Перми заметили на улице медведя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведь вышел к жилым домам пермяков
Медведь вышел к жилым домам пермяков Фото:

В Перми на улицы города вышел медведь. Косолапого заметили жители Орджоникидзевского района и опубликовали видео в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«На Гайве был замечен медвежонок. Будьте осторожны», — написал автор поста.

На кадрах видно, как небольшого размера медведь ходит по улице частного сектора. Пользователи соцсети предположили, что неподалеку от медвежонка должна находиться его мать, а значит жителям следует быть максимально осторожными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на улицы города вышел медведь. Косолапого заметили жители Орджоникидзевского района и опубликовали видео в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «На Гайве был замечен медвежонок. Будьте осторожны», — написал автор поста. На кадрах видно, как небольшого размера медведь ходит по улице частного сектора. Пользователи соцсети предположили, что неподалеку от медвежонка должна находиться его мать, а значит жителям следует быть максимально осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...