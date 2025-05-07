Арт-объект «Счастье не за горами» в Перми полностью не затопит. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Его затопит лишь частично
Его затопит лишь частично Фото:

Знаменитый арт-объект «Счастье не за горами» в Перми близок к подтоплению. Вода вышла на променадную часть набережной. В этом корреспондент URA.RU лично убедился, побывав там. Однако руководитель Камского БВУ Александр Михайлов рассказал, что в 2025 году его маловероятно затопит полностью. 

«По дальнейшему возможному развитию событий, мы ожидаем в праздничные дни увеличение притока к створу Камской ГЭС и соответственно увеличение сбросных расходов. Поэтому возможно повышение уровня воды в районе арт-объекта и частичное затопление его. Полностью арт-объект вряд ли затопит», — сообщил он URA.RU. 

Однако, по его словам, гидрологическая ситуация с весенним паводком 2025 года постоянно меняется. Ранее URA.RU сообщало о том, что подобный прогноз озвучили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

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Знаменитый арт-объект «Счастье не за горами» в Перми близок к подтоплению. Вода вышла на променадную часть набережной. В этом корреспондент URA.RU лично убедился, побывав там. Однако руководитель Камского БВУ Александр Михайлов рассказал, что в 2025 году его маловероятно затопит полностью.  «По дальнейшему возможному развитию событий, мы ожидаем в праздничные дни увеличение притока к створу Камской ГЭС и соответственно увеличение сбросных расходов. Поэтому возможно повышение уровня воды в районе арт-объекта и частичное затопление его. Полностью арт-объект вряд ли затопит», — сообщил он URA.RU.  Однако, по его словам, гидрологическая ситуация с весенним паводком 2025 года постоянно меняется. Ранее URA.RU сообщало о том, что подобный прогноз озвучили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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