Арт-объект «Счастье не за горами» в Перми полностью не затопит. Видео

Знаменитый арт-объект «Счастье не за горами» в Перми близок к подтоплению. Вода вышла на променадную часть набережной. В этом корреспондент URA.RU лично убедился, побывав там. Однако руководитель Камского БВУ Александр Михайлов рассказал, что в 2025 году его маловероятно затопит полностью.
«По дальнейшему возможному развитию событий, мы ожидаем в праздничные дни увеличение притока к створу Камской ГЭС и соответственно увеличение сбросных расходов. Поэтому возможно повышение уровня воды в районе арт-объекта и частичное затопление его. Полностью арт-объект вряд ли затопит», — сообщил он URA.RU.
Однако, по его словам, гидрологическая ситуация с весенним паводком 2025 года постоянно меняется. Ранее URA.RU сообщало о том, что подобный прогноз озвучили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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