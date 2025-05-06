В Пермском крае два катамарана с туристами потерпели крушение во время сплава

Во время сплава по реке Койва в Пермском крае два катамарана попали под «расческу» — дерево с ветвями, перегородившее русло. В итоге в воде оказались и люди, и вещи. Туристы смогли выбраться на берег, но один из катамаранов и вещи унесло вниз по течению. Теперь потерпевшие крушение просят коллег-водников, нашедших снаряжение, вернуть их. Историю, которая произошла 1 мая, рассказала Ирина Семенищева.
«Проходя по Койве от поселка Теплая гора, группа из 15 человек на двух катамаранах попала под «расчески». Потери: почти все вещи, один катамаран. «Искупались» все. К счастью, всем удалось самостоятельно выбраться на берег», — пишет Семенищева в соцсети «ВКонтакте».
Большая часть группы — 13 человек — в итоге отправились через лес к электричке. Двое на уцелевшем катамаране пошли дальше по реке. Им удалось найти второй катамаран и часть вещей. «К сожалению, многие вещи с обоих катамаранов найти не удалось. Искренне надеюсь, что с помощью туристического братства, взаимовыручки и помощи коллег, а также просто неравнодушных людей, мы сможем найти хоть что-то», — пишет Ирина.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае составили карту водных маршрутов, на которой отмечены потенциально опасные участки. Это пороги, прижимы, непроходимые протоки, поваленные деревья и техногенные препятствия.
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