Осужденный за убийство семьи в Прикамье попросил смягчить наказание через 18 лет

Житель села Усть-Турка (Пермский край) Сергей Галанов, приговоренный к пожизненному заключению в 2007 году за убийство семьи с малолетним ребенком, обратился в суд с ходатайством о смягчении наказания. До этого он провел в колонии 18 лет, свидетельствуют судебные документы.
«В феврале этого года мужчина, после 18 лет нахождения в колонии, попросил заменить неотбытую часть более мягким видом наказания», — на делопроизводство ссылается РИА Новости. Ходатайство Галанова рассматривать не стали, в середине апреля Пермский краевой суд признал отказ законным.
Решение обосновали тем, что освобождение граждан осужденных на пожизненное лишение свободы, допускается только на основании акта помилования, амнистии или решения суда об условно-досрочном освобождении. Но в последнем случае должно пройти не менее 25 лет с первого дня фактического отбытия.
По данным прокуратуры региона, злоумышленник, распивая алкоголь в гостях у знакомого и его семьи, затеял спор на почве ревности. Вооружившись кухонным ножом, он сначала лишил жизни своего знакомого, затем убил женщину, а следом — двухлетнего ребенка. Чтобы скрыть преступление, Галанов поджег дом и скрылся с места происшествия. Его задержали через неделю.
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