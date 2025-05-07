Билет на концерт Лепса в Перми стоит в 13 раз дешевле, чем на его шоу в Дубае

Григорий Лепс в Перми завершит масштабный российский тур
© Служба новостей «URA.RU»
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Григорий Лепс ведет активную концертную деятельность
Григорий Лепс ведет активную концертную деятельность Фото:

Популярный российский певец Григорий Лепс выступит в Перми в конце октября. Это будет завершающий концерт масштабного тура по городам страны. Билеты не из дешевых, но далеко не самые дорогие в карьере артиста.

25 октября Лепс даст концерт в пермском ДК им. Солдатова. Затем он отправится в города Беларуси: Минск, Гродно и Брест, следует из афиши на сайте артиста.

Цены на пермский концерт Лепса варьируются от 3 000 до 16 000 рублей. Такой высокий ценник ранее удивил отдельные местные СМИ. Но на ряд шоу исполнителя «Рюмки водки» он гораздо выше. Например, сегодня Лепс выступает в Дубае. Стоимость билетов от 3 200 до 10 000 AED, то есть от 70 000 до 220 000 рублей.

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Популярный российский певец Григорий Лепс выступит в Перми в конце октября. Это будет завершающий концерт масштабного тура по городам страны. Билеты не из дешевых, но далеко не самые дорогие в карьере артиста. 25 октября Лепс даст концерт в пермском ДК им. Солдатова. Затем он отправится в города Беларуси: Минск, Гродно и Брест, следует из афиши на сайте артиста. Цены на пермский концерт Лепса варьируются от 3 000 до 16 000 рублей. Такой высокий ценник ранее удивил отдельные местные СМИ. Но на ряд шоу исполнителя «Рюмки водки» он гораздо выше. Например, сегодня Лепс выступает в Дубае. Стоимость билетов от 3 200 до 10 000 AED, то есть от 70 000 до 220 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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