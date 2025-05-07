Билет на концерт Лепса в Перми стоит в 13 раз дешевле, чем на его шоу в Дубае

Популярный российский певец Григорий Лепс выступит в Перми в конце октября. Это будет завершающий концерт масштабного тура по городам страны. Билеты не из дешевых, но далеко не самые дорогие в карьере артиста.
25 октября Лепс даст концерт в пермском ДК им. Солдатова. Затем он отправится в города Беларуси: Минск, Гродно и Брест, следует из афиши на сайте артиста.
Цены на пермский концерт Лепса варьируются от 3 000 до 16 000 рублей. Такой высокий ценник ранее удивил отдельные местные СМИ. Но на ряд шоу исполнителя «Рюмки водки» он гораздо выше. Например, сегодня Лепс выступает в Дубае. Стоимость билетов от 3 200 до 10 000 AED, то есть от 70 000 до 220 000 рублей.
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