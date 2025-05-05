«Он выжил, чтобы мы родились»: дед сотрудника URA.RU воевал до 1946 года и вернулся домой

Нет в России такой семьи, в истории которой не оставила бы страшный след Великая Отечественная война. Дед сотрудницы URA.RU Евгении Пастуховой ушел на фронт в 1941 году, а вернулся только осенью 1946 года. Сразу после взятия Берлина его перебросили на Восток. Дед журналистки Елены Воробьевой попал в окружение и выбирался оттуда на льдинах. О боевом пути родственников корреспондентов агентства — в материале URA.RU.
«Потом ему постоянно снились бои». История Евгении Пастуховой
Мой папа всегда говорил, что отец и все его «дядья», кто воевали, никогда не говорили о войне. Я помню только папины слова: «Они все потом очень быстро поуходили». Я понимала это так, что той войне они отдали все жизненные силы, и собственно на саму жизнь их уже не осталось.
Мой дед Петр Степанович Пастухов (14 марта 1912 года рождения) ушел на фронт с начала войны. Семья его — жена, сын, дочка и еще сын — остались одни. Их история еще печальнее, чем у деда. Моя тетя, сестра моего отца 1949 года, пишет историю нашей семьи. И вот что у нее указано про войну в той не вышедшей пока книге:
«Страшные военные годы коснулись в большей или меньшей степени каждой семьи. Папа ушел на фронт в 1941 году и пришел только в ноябре 1946-го. То, что остался жив, — чудо. Часть, в которой он служил — восстановление железнодорожных путей (в том числе проходящих через мосты), чтобы наши войска и военная техника могли беспрепятственно передвигаться. Эти жизненно важные объекты подвергались страшным бомбардировкам, потери были страшные. После возвращения с войны папа часто кричал во сне, а на утро коротко говорил маме, что переживает это вновь и вновь, и постоянно видит перед глазами павших товарищей».
Но страшнее всего оказалась судьба детей моего деда. Жуткий голод обрушился на все крестьянские семьи во время войны. Тетке (сестре моей бабушки) как учителю давали паек хлеба в 500 грамм. Она делила его на всех, с кем жила: себе, сестре Маше (моей бабушке), Толе (моему дяде), Рите (моей тете) и Юре (моему дяде). Юра, ему тогда было года два, умер в 1942 году. Растаял от голода и холода. А ближе к концу войны с рахитом слегла Рита.
Была уже осень 1946 года. А дед все не возвращался. И когда Рите стало совсем плохо, и она слегла с огромным рахитичным животом и тощими ножками, тетя Тася поднялась на гору в деревне, где жили, и закричала в небо: «Господи, пошли детям отца!». Она постоянно рассказывала эту историю. И говорила, что через пару дней ей сказали: «Зять домой пришел!».
Тетка побежала домой и увидела, как с горы будто лошадь с телегой спускается. Но это был дед: он сам впрягся вместо лошади и принес домой дров. Так в доме появилось тепло и начала восстанавливаться привычная жизнь. Семилетняя к тому времени Рита, которой было года два, когда он уходил, смотрела на него с недоверием. Одна ножка у нее скривилась после Рахита. Родственники рассказывали, что дед Петр, когда играл на баяне, ставил ее на стол, и, чтобы помочь восстановлению, говорил: «Ритка, ножкой-то кривенькой, давай, давай пуще!».
Поскольку дед ничего не рассказывал о войне детям, есть только отрывочные сведения. Вроде был Белорусский фронт. Он дошел как минимум до Польши. После окончания Великой Отечественной его перебросили на восток, где шла война с японцами. По воспоминаниям родных, он точно дошел до Улан-Удэ.
Дед прошел всю страну из маленького села Сосново в Чайковском районе до Запада, на Восток и обратно в Сосново. Умер от рака 22 апреля 1972 года. «Он не понимал, почему Бог хранил его всю войну. Так говорил: мол, все умерли, а он жив. Чтобы мы родились — я так считаю. И вы! Твой папа в 1947 году, я — в 1949-м году, Виталя в 1952-м. Бог уберег отца, чтобы он дал жизнь всем нам, а мы бы честно жили на этой Земле», — говорит тетя Таня.
Дед по маминой линии Роман Девятков из села Малый Талмаз Куединского района защищал Ленинград. Его призвали еще в 1938 году как срочника, а вернулся он в 1945-м. Отношения бабушки и деда после войны не сложились, поэтому информации мало. Мама вспоминает, что он, когда выпивал, все время плакал под песню «Волховская застольная»:
«Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу».
«Выбирались, плывя на льдинах». История Елены Воробьевой
Мой прадедушка Антонов Сергей Васильевич родился 21 октября 1924 года в деревне Заборье Березовского района Пермской области. Пошел в войска добровольцем в 1942 году: ему еще не было 18-ти, поэтому на фронт не взяли и отправили в минометную школу в Красных Казармах в Перми. После обучения направили на фронт, он был наводчиком огня. Служил в 55 гвардейском стрелковом полку 20 гвардейской стрелковой дивизии до 17 марта 1943 года. Однажды в районе Красного Донца он с товарищами попал в окружение. Прятались в овощных ямах за деревней, где уже были немцы. Выбирались оттуда, плывя на льдинах. Трое ребят доплыли, один утонул.
При взятии деревни Красная Гусаровка южнее города Балаклея Харьковской области был ранен в правое плечо с повреждением ключицы и лопатки. Его раненого засыпало землей: он был готов к смерти, но его случайно заметил неизвестный солдат, откопал и спас.
Затем прадеда на двуколке для подвоза снарядов эвакуировали с поля боя и на санпоезде отправили в Чимкент в Казахстане. Рука у Сергея Васильевича больше никогда не работала, пальцы не разжимались. А вся спина была в отметинах от пуль.
Награжден орденом славы III степени, орденом «Красная звезда», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». После ранения работал кладовщиком в колхозе «Путь Ленина» Березовского района. Умер в Лысьве 28 июля 2006 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!