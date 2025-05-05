Начальнику пермского главка МВД Толкунову поставлены первые рабочие задачи

Основными приоритетными направлениями работы нового начальник начальника ГУ МВД по Пермскому краю Владислава Толкунова являются преступления иностранцев, некомплект личного состава и незаконный оборот оружия. Именно эти задачи обозначил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сразу после того, как представил пермским властям нового руководителя краевого управления МВД.
«Следует проработать меры социальной поддержки личного состава из регионального бюджета. В Пермском крае такой практики вообще нет, а некомплект сотрудников патрульно-постовой службы достигает 50% от необходимого количества полицейских. Также важно обратить внимание на преступления, совершаемые в миграционной сфере. Неправомерные действия мигрантов вызывают большой резонанс. Следует наращивать усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия», — отметил в своей речи Колокольцев, представив Владислава Толкунова губернатору Прикамья Дмитрию Махонину и другим главам ведомств.
Министр внутренних дел отдельно подчеркнул, что Толкунову, как и троим другим новым назначенным начальникам управлений в регионах страны, хватает знаний и опыта для того, чтобы можно было «свежим взглядом» изучить состояние оперативной обстановки и улучшить ее в тех местах, где есть недочеты. Также он отметил важность подготовки и проведения памятных событий к 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне и призвал еще раз проверить, чтобы безопасность была организована на высшем уровне. В конце своей речи Колокольцев пожелал Толкунову успехов в службе.
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