Пранкер-легенда из КГБ и громкий мат: в День радио вспоминаем особенности работы в прямом эфире

В День радио пермский журналист вспомнил забавные случаи из практики

07 мая 2025 в 08:48 Размер текста - 17 +

Прямой эфир — каждый раз как выход на сцену Фото: Александр Мамаев © URA.RU 7 мая в России отмечают День радио. Легендарные спектакль и фильм «День радио» — придуманная комедия. Но и в реальной жизни радиоведущих постоянно случаются различные казусы. Особенно, если станция работает в режиме прямого эфира. Журналист URA.RU к празднику вспомнил несколько историй из своей прошлой жизни радийщика. Прошлогодние новости Выпуск новостей, рассказывающий о событиях произошедших ровно год назад, не был записью, которую вдруг поставил звукорежиссер. Ведущая зачитала его в прямом эфире, перепутав папку на студийном компьютере. Просто открыла документ «Новости_13_45», который лежал в папке с условным названием «Новости_25 июня_2008», а на дворе уже 2009 год. Хорошо, что выпуск был очень короткий — буквально на полторы минуты. Но весь ньсюрум на эти минуты замер, поняв, что происходит. Чуть позже, конечно, извинились перед слушателями за такой прокол. Прямые включения По сети много лет ходит видео записи стендапа телеведущего Игоря Гиндиса, который нецензурно обругал водителя. Тот просигналил, проезжая мимо, и сорвал очередной дубль. Игорь тогда просто записал новый дубль для своей передачи. Но у радиорепортеров, работающих в прямом эфире с массовых праздников или других мероприятий, такой возможности нет. Поэтому задорные и не всегда цензурные крики, десантников или выпускников, звуки бьющихся бутылок, бывало, просачивались в эфир на фоне голоса корреспондента. Сами журналисты тоже не редко давали повод для улыбки. Однажды корреспондент Александр во время выпуска новостей выходил в эфир с первомайской демонстрации, которые в те годы были масштабными. В четком лаконичном новостном формате он обрисовывает, что происходит в центре Перми: множество людей, на транспарантах такие-то лозунги, полиция перекрыла такие и такие дороги. Потом вдруг пауза… и в эфире искренне радостный человеческий возглас журналиста: «Ой, шарик полетел!» Слушатель-мем Постоянные слушатели имеются не только у радиостанций, а даже у отдельных ведущих. Но есть в Перми герой всех разговорных станций — Алексей Бессонов. Алексей Борисыч, как мы его называли, произнося между собой имя с любой интонацией в зависимости от ситуации. Активист, коммунист, экс-сотрудник КГБ звонил в любой эфир и высказывал мнение по любой ситуации, часто вообще не попадая в тему беседы. И не только к нам. Единственным фильтром перед выводом слушателя в эфир был определитель номера. Но он не спасал — у Борисыча было бесчисленное количество сим-карт. Но, если вдруг Бессонов пропадал из эфира хоть на день, всех это настораживало, а другие слушатели писали встревоженные сообщения: «Что произошло, здоров ли Алексей Борисович?» Моноэфир Информационное радио не предполагает музыкальных пауз, зато предполагает много интервью с гостями. Которые иногда, по тем или иным причинам, не приходят или опаздывают. В такой ситуации и раскрывается профессионализм ведущего или его профнепригодность. Час эфирного времени есть, тишины в эфире быть не должно — выкручивайся, как знаешь. В таких случаях спасают сами слушатели: звонки, сообщения в мессенджер и т. д. Но спровоцировать их на активную беседу надо уметь. Не каждый на такое способен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

7 мая в России отмечают День радио. Легендарные спектакль и фильм «День радио» — придуманная комедия. Но и в реальной жизни радиоведущих постоянно случаются различные казусы. Особенно, если станция работает в режиме прямого эфира. Журналист URA.RU к празднику вспомнил несколько историй из своей прошлой жизни радийщика. Выпуск новостей, рассказывающий о событиях произошедших ровно год назад, не был записью, которую вдруг поставил звукорежиссер. Ведущая зачитала его в прямом эфире, перепутав папку на студийном компьютере. Просто открыла документ «Новости_13_45», который лежал в папке с условным названием «Новости_25 июня_2008», а на дворе уже 2009 год. Хорошо, что выпуск был очень короткий — буквально на полторы минуты. Но весь ньсюрум на эти минуты замер, поняв, что происходит. Чуть позже, конечно, извинились перед слушателями за такой прокол. По сети много лет ходит видео записи стендапа телеведущего Игоря Гиндиса, который нецензурно обругал водителя. Тот просигналил, проезжая мимо, и сорвал очередной дубль. Игорь тогда просто записал новый дубль для своей передачи. Но у радиорепортеров, работающих в прямом эфире с массовых праздников или других мероприятий, такой возможности нет. Поэтому задорные и не всегда цензурные крики, десантников или выпускников, звуки бьющихся бутылок, бывало, просачивались в эфир на фоне голоса корреспондента. Сами журналисты тоже не редко давали повод для улыбки. Однажды корреспондент Александр во время выпуска новостей выходил в эфир с первомайской демонстрации, которые в те годы были масштабными. В четком лаконичном новостном формате он обрисовывает, что происходит в центре Перми: множество людей, на транспарантах такие-то лозунги, полиция перекрыла такие и такие дороги. Потом вдруг пауза… и в эфире искренне радостный человеческий возглас журналиста: «Ой, шарик полетел!» Постоянные слушатели имеются не только у радиостанций, а даже у отдельных ведущих. Но есть в Перми герой всех разговорных станций — Алексей Бессонов. Алексей Борисыч, как мы его называли, произнося между собой имя с любой интонацией в зависимости от ситуации. Активист, коммунист, экс-сотрудник КГБ звонил в любой эфир и высказывал мнение по любой ситуации, часто вообще не попадая в тему беседы. И не только к нам. Единственным фильтром перед выводом слушателя в эфир был определитель номера. Но он не спасал — у Борисыча было бесчисленное количество сим-карт. Но, если вдруг Бессонов пропадал из эфира хоть на день, всех это настораживало, а другие слушатели писали встревоженные сообщения: «Что произошло, здоров ли Алексей Борисович?» Информационное радио не предполагает музыкальных пауз, зато предполагает много интервью с гостями. Которые иногда, по тем или иным причинам, не приходят или опаздывают. В такой ситуации и раскрывается профессионализм ведущего или его профнепригодность. Час эфирного времени есть, тишины в эфире быть не должно — выкручивайся, как знаешь. В таких случаях спасают сами слушатели: звонки, сообщения в мессенджер и т. д. Но спровоцировать их на активную беседу надо уметь. Не каждый на такое способен.