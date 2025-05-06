Мэр Перми Соснин предложил наградить почетным знаком директора ТЮЗа Агеева

Директора ГКБУК «Пермский театр юного зрителя» Артема Агеева собираются наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект решения внес в городскую думу мэр Перми Эдуард Соснин.
«Знаком „За заслуги перед городом Пермь“ предлагается наградить директора ГКБУК „Пермский театр юного зрителя“ Артема Агеева. Награда будет вручена за „заслуги в сфере культуры, значительный личный вклад в развитие и популяризацию театрального искусства“», — указано в документе на сайте гордумы.
В числе наград — почетные грамоты для замгендиректора по персоналу акционерного общества «Пермский мукомольный завод» Наталии Крыловой и проректора по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» Светланы Шепелевой. Крылова выдвинута к награде за весомый личный вклад в развитие пермской пищевой промышленности Перми. Шепелева — отмечена за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы высшего образования.
Ранее в регионе уже поощряли выдающиеся достижения местных жителей. Во время празднования Первомая в Перми впервые вручили знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Также был запущен проект «Знай наших».
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