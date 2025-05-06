06 мая 2025

Мэр Перми Соснин предложил наградить почетным знаком директора ТЮЗа Агеева

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Артема Агеева планируют наградить за популяризацию театрального искусства в городе
Артема Агеева планируют наградить за популяризацию театрального искусства в городе Фото:

Директора ГКБУК «Пермский театр юного зрителя» Артема Агеева собираются наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект решения внес в городскую думу мэр Перми Эдуард Соснин.

«Знаком „За заслуги перед городом Пермь“ предлагается наградить директора ГКБУК „Пермский театр юного зрителя“ Артема Агеева. Награда будет вручена за „заслуги в сфере культуры, значительный личный вклад в развитие и популяризацию театрального искусства“», — указано в документе на сайте гордумы.

В числе наград — почетные грамоты для замгендиректора по персоналу акционерного общества «Пермский мукомольный завод» Наталии Крыловой и проректора по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» Светланы Шепелевой. Крылова выдвинута к награде за весомый личный вклад в развитие пермской пищевой промышленности Перми. Шепелева — отмечена за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы высшего образования.

Ранее в регионе уже поощряли выдающиеся достижения местных жителей. Во время празднования Первомая в Перми впервые вручили знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Также был запущен проект «Знай наших».

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Директора ГКБУК «Пермский театр юного зрителя» Артема Агеева собираются наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект решения внес в городскую думу мэр Перми Эдуард Соснин. «Знаком „За заслуги перед городом Пермь“ предлагается наградить директора ГКБУК „Пермский театр юного зрителя“ Артема Агеева. Награда будет вручена за „заслуги в сфере культуры, значительный личный вклад в развитие и популяризацию театрального искусства“», — указано в документе на сайте гордумы. В числе наград — почетные грамоты для замгендиректора по персоналу акционерного общества «Пермский мукомольный завод» Наталии Крыловой и проректора по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» Светланы Шепелевой. Крылова выдвинута к награде за весомый личный вклад в развитие пермской пищевой промышленности Перми. Шепелева — отмечена за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы высшего образования. Ранее в регионе уже поощряли выдающиеся достижения местных жителей. Во время празднования Первомая в Перми впервые вручили знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Также был запущен проект «Знай наших».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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