06 мая 2025

Власти Перми назвали условия отключения отопления

Мэрия Перми: отопление отключат после пяти теплых дней подряд
© Служба новостей «URA.RU»
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Гидрометеоцентр мониторит среднесуточную температуру воздуха в Перми
Гидрометеоцентр мониторит среднесуточную температуру воздуха в Перми Фото:

Отопление в Перми отключат после пяти дней с температурой воздуха выше +8 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Окончание отопительного периода осуществляется не ранее дня, в котором среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не ниже 8 градусов. Для ежедневного мониторинга среднесуточной температуры воздуха в Перми департаментом ЖКХ был заключен договор с Гидрометеоцентром», — сообщили в мэрии Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми потепление ожидается к 11 мая. В 2024 году окончание отопительного сезона планировалось 13 мая, но его перенесли на 20 мая из-за аномального похолодания.

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Отопление в Перми отключат после пяти дней с температурой воздуха выше +8 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Окончание отопительного периода осуществляется не ранее дня, в котором среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не ниже 8 градусов. Для ежедневного мониторинга среднесуточной температуры воздуха в Перми департаментом ЖКХ был заключен договор с Гидрометеоцентром», — сообщили в мэрии Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми потепление ожидается к 11 мая. В 2024 году окончание отопительного сезона планировалось 13 мая, но его перенесли на 20 мая из-за аномального похолодания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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