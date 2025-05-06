Власти Перми назвали условия отключения отопления

Отопление в Перми отключат после пяти дней с температурой воздуха выше +8 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Окончание отопительного периода осуществляется не ранее дня, в котором среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не ниже 8 градусов. Для ежедневного мониторинга среднесуточной температуры воздуха в Перми департаментом ЖКХ был заключен договор с Гидрометеоцентром», — сообщили в мэрии Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми потепление ожидается к 11 мая. В 2024 году окончание отопительного сезона планировалось 13 мая, но его перенесли на 20 мая из-за аномального похолодания.
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