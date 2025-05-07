Из «Полярной совы» в «Белый лебедь»: курганский убийца ждал этапа и отсудил у ФСИН компенсацию

Бывший житель города Шумиха (Курганская область), отбывающий пожизненный срок за убийства, подал иск к системе ФСИН. Переведенный после многочисленных заявлений из колонии ямальского поселка Харп в пермский Соликамск, зек потребовал компенсации от системы за то, что его лишали возможности видеться с родными ввиду удаленности места заключения. Суд частично удовлетворил требования мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Совершивший жестокое двойное убийство в 2004 году шумихинец потребовал у ФСИН компенсацию морального вреда. Мужчина жаловался, что его отсидка в ямальской колонии препятствовала поддержанию связи с родными, которые не могли к нему приехать на свидания», — рассказали источники. Суд встал на сторону пожизненно осужденного мужчины, в настоящее время сидящего в Соликамске, и присудил в его пользу компенсацию.
Информация нашла подтверждение в картотеке Шумихинского районного суда. Осужденный курганец отбывал наказание в колонии особого режима ямальского поселка Харп «Полярная сова» с 2008 года. Он несколько раз подавал прошения о переводе в колонии, расположенные ближе к Курганской области. В качестве причины указывал, что его дочь и тетя не могут ездить к нему на свидания за 4 000 километров.
В просьбах осужденному неоднократно отказывали. Зеку было назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. В Курганской области таких колоний не имеется. После переписки с руководством ФСИН курганец подал иск в суд. Тюремщики перевели его в конце 2023 года в колонию «Белый лебедь» города Соликамска Пермского края. Из-за многочисленных отказов о переводе, зек подал иск к ФСИН о выплате ему морального ущерба.
Суд согласился с тем, что мужчина мог испытывать моральные страдания от разлуки с родными. Поскольку ФСИН в дальнейшем удовлетворил ходатайство о переводе, то в пользу истца была присуждена компенсация в размере 30 тысяч рублей.
В настоящее время на это решение ФСИН была подана кассационная жалоба. Ее рассмотрение пройдет в начале июня.
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