06 мая 2025

В городах Пермского края отключают отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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После праздников батареи начнут остывать
После праздников батареи начнут остывать Фото:

Отопительный сезон в городах Пермского начнет завершаться после майских праздников. Власти ряда муниципалитетов уже опубликовали распоряжения об отключении тепла с 12 мая.

«Отопительный сезон в Краснокамском округе завершится 12 мая», — говорится на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Для проведения работ на сетях жителям также отключат на сутки горячую воду.

Администрация Очерского округа объявила, что отопления в домах горожан пропадет 13 мая. В Кудымкарском округе батарею остынут 15 мая. В мэрии Перми пока дату окончания отопительного сезона не объявляли. Чиновники ждут, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней продержится на уровне не ниже 8 градусов. 

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Отопительный сезон в городах Пермского начнет завершаться после майских праздников. Власти ряда муниципалитетов уже опубликовали распоряжения об отключении тепла с 12 мая. «Отопительный сезон в Краснокамском округе завершится 12 мая», — говорится на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Для проведения работ на сетях жителям также отключат на сутки горячую воду. Администрация Очерского округа объявила, что отопления в домах горожан пропадет 13 мая. В Кудымкарском округе батарею остынут 15 мая. В мэрии Перми пока дату окончания отопительного сезона не объявляли. Чиновники ждут, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней продержится на уровне не ниже 8 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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