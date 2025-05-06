В городах Пермского края отключают отопление

Отопительный сезон в городах Пермского начнет завершаться после майских праздников. Власти ряда муниципалитетов уже опубликовали распоряжения об отключении тепла с 12 мая.
«Отопительный сезон в Краснокамском округе завершится 12 мая», — говорится на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Для проведения работ на сетях жителям также отключат на сутки горячую воду.
Администрация Очерского округа объявила, что отопления в домах горожан пропадет 13 мая. В Кудымкарском округе батарею остынут 15 мая. В мэрии Перми пока дату окончания отопительного сезона не объявляли. Чиновники ждут, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней продержится на уровне не ниже 8 градусов.
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