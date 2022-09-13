Прокуратура обвинила курганских чиновников в халатности, из-за которой на стройке разбился ребенок

Бездействие курганских чиновников привело к травмированию ребенка на стройке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура обвиняет чиновников г. Шумиха Курганской области в халатности. Из-за бездействия муниципалитета восьмилетний ребенок проник на стройку и сильно травмировался, упав с лестничной площадки. Об этом говорится на сайте прокуратур Курагнской области.

«В г. Шумиха приостановлено строительство многоквартирного жилого дома по адресу ул. Белоносова, д. 1. Чтобы ограничить доступ посторонних лиц, по требованию прокурора Шумихинский районных суд возложил на муниципалитет обязанность законсервировать данный объект», — указано в сообщении. Однако, чиновники не приняли меры, чтобы ограничить доступ посторонних людей на опасный объект.

В результате бездействия муниципалитета, в апреле восьмилетний мальчик беспрепятственно прошел на строку вместе с друзьями. Ребенок упал с лестничной площадки третьего этажа и получил тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, чтобы привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ — халатность.

В том числе прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Шумихинский районный суд иск удовлетворил, муниципалитет заплатит ребенку компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

До этого URA.RU писало, что Кетовская школа по решению суда заплатила семье десятилетней девочки десятки тысяч рублей. Девочка получила травму во время урока физкультуры.