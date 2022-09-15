Депутат Госдумы Ильтяков заявил об отмене фестиваля для рокеров

Рок-фестиваль планировали провести 17 сентября в Частоозерье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков передумал проводить рок-фестиваль ко дню предприятия «Велес». Его планировали провести 17 сентября в селе Частоозерье. Об отмене мероприятия корреспонденту URA.RU сообщил сам депутат.

«Не будет никаких фестивалей. Не время, не время сейчас фестивалить», — сказал Ильтяков. До этого сообщалось, что депутат ГД планировал собрать на фестивале молодежные рок-коллективы со всего Урала. Возможным хедлайнером мероприятия называли легендарную группу «Алиса». В июле Ильтяков организовывал языческий фестиваль «Купала». На празднике выступили известные группы «Кипелов», «Балаган Лимитед», «Технология» и «Комиссар».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков отменил салюты и веселье на мероприятиях из-за проведения боевых действий. По словам главы региона, на концертах рекомендовано использовать патриотический репертуар.